Maghreb: ces pays déconseillés par le Royaume-Uni pour cette raison

Le Royaume-Uni alerte. En effet, le Foreign office (ministère britannique des Affaires étrangères) a déconseillé certains pays à ses ressortissants, dont une grande partie se trouve dans la région du Maghreb et au Proche-Orient. Cette décision repose sur des raisons bien précises.

Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, Israël, les Émirats arabes unis, le Liban, l’Arabie saoudite et l’Iran sont effectivement sur la liste des destinations à éviter. La raison ? Le conflit entre Israël et l’Iran qui pourrait s’intensifier dans les jours, les semaines à venir. De peur d’un embrasement intense de cette région du globe, le gouvernement britannique préfère ainsi anticiper.

Le Royaume-Uni déconseille 18 pays

En tout et pour tout, ce sont 18 pays qui sont concernés par cette mesure du Foreign Office. Pour justifier sa décision, le gouvernement britannique a rappelé les récents événements au Liban ainsi que les tirs d’environ 200 missiles balistiques, depuis l’Iran, vers Israël. La situation évoluant extrêmement rapidement sur place, l’exécutif ne souhaite ainsi prendre aucun risque pour ses ressortissants.

Le Foreign Office britannique invite d’ailleurs l’ensemble de ses ressortissants vivant sur place, s’y rendant ou souhaitant s’y rendre à rapidement suivre et contacter les services dédiés et à s’abonner aux pages de la représentation légale, sur place, sur les réseaux sociaux (X, anciennement Twitter, Facebook et Instagram en tête), pour rester au fait des dernières évolutions.

Le gouvernement invite à la prudence

Preuve que la situation est prise très au sérieux par le ministère britannique des Affaires étrangères, le Foreign office a mis en garde les personnes qui ne suivraient pas les recommandations du gouvernement. Les assurances pourraient être invalidées par les assureurs, sur demande du ministère. De fait, en cas de problèmes rencontrés sur place, ces derniers ne pourraient être remboursés en cas de prise en charge.