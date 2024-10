Maghreb: des milliers de Touaregs expulsés vers le Mali

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

L’armée malienne a multiplié depuis 2022 les opérations militaires dans le nord du pays pour restaurer l’autorité de l’État et la sécurité. Les forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires, ont mené des offensives d’envergure dans les régions de Kidal, Gao et Ménaka, prenant le contrôle de positions stratégiques et contraignant de nombreux groupes armés à la retraite. Ces avancées militaires ont provoqué d’importants mouvements de populations, notamment vers l’Algérie voisine. Parmi ces déplacés figurent des Touaregs ayant fui les combats entre l’armée et les groupes armés, ainsi que les violences perpétrées par l’État islamique dans la région de Ménaka.

Une opération sous tension

L’ultimatum est tombé dimanche : partir ou voir leurs biens détruits. Les familles n’ont eu d’autre choix que de traverser l’oued séparant les deux pays, transportant leurs possessions à travers le désert. Cette expulsion intervient après des affrontements sur un site que les autorités algériennes considéraient comme un foyer potentiel de trafics d’armes. La mesure, bien que ciblée, a touché l’ensemble des familles établies dans cette zone particulière.

Publicité

Une présence touarègue encadrée

Selon les autorités algériennes, des dizaines de milliers de Touaregs maliens séjournent encore sur leur territoire, mais dans des conditions précaires. Ces populations ne bénéficient pas du statut de réfugié et ne peuvent pas déposer de demandes d’asile. Les autorités algériennes maintiennent une politique de dispersion des groupes, évitant la formation de camps organisés comme celui de M’Bera en Mauritanie. Cette approche témoigne d’une gestion stricte des mouvements de population dans la région.

Une dynamique régionale nouvelle

L’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, renforce la coopération sécuritaire dans la région. Cette union consolide les succès militaires maliens contre les groupes armés et démontre une volonté commune de protéger l’intégrité territoriale des États membres. Les récentes victoires de l’armée malienne dans le nord du pays illustrent l’efficacité de cette approche coordonnée face aux défis sécuritaires régionaux.