Maghreb: la France décroche de nombreux accords

Photo : Stoyan Nenov/Reuters

Le rapprochement franco-marocain prend une nouvelle dimension avec la signature de vingt-deux accords majeurs, scellant une alliance stratégique entre Paris et Rabat. Cette série d’accords intervient après la décision française de soutenir la position du Maroc sur la question du Sahara occidental, considérant le plan d’autonomie marocain comme la base sérieuse et crédible pour résoudre ce différend territorial. Cette évolution diplomatique a ouvert la voie à un renforcement sans précédent des liens économiques et industriels entre les deux pays.

Une révolution dans les transports et l’industrie

Le secteur ferroviaire marocain connaît une transformation profonde avec l’acquisition de nouvelles rames à grande vitesse auprès d’Alstom. Le contrat prévoit la livraison de douze rames fermes et six en option, accompagnées d’une assistance technique assurée par le groupement EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC pour la ligne Kénitra-Marrakech. La société VOSSLOH COGIFER complète ce dispositif en fournissant les appareils de voie nécessaires. Dans le domaine aéronautique, SAFRAN investit 130 millions d’euros dans un centre de maintenance et de réparation de moteurs d’avions LEAP, renforçant la position du Maroc comme hub aéronautique régional.

Transition énergétique et développement durable

Les deux pays intensifient leur coopération dans le domaine des énergies vertes. Total Energies et Total Eren développent une filière d’hydrogène vert au Maroc, tandis que l’ONEE et EDF Renouvelables étendent le parc éolien de Taza avec une capacité supplémentaire de 63 MW. Le groupe OCP et ENGIE collaborent sur cinq projets stratégiques, incluant le réseau de transmission électrique, l’hydrogène vert et le dessalement à usage agricole. L’Agence Française de Développement soutient la stratégie de décarbonation d’OCP avec un financement de 350 millions d’euros, démontrant l’engagement des deux pays dans la lutte contre le changement climatique.

Innovation et développement des compétences

La création d’un Centre de recherche Franco-Marocain, premier du genre en Afrique, marque une avancée significative dans la coopération scientifique. Ce centre se concentrera sur l’intelligence artificielle, les Big Data et la cybersécurité. La coopération culturelle n’est pas en reste avec le développement d’une Cité du gaming à Rabat et le renforcement des échanges dans les industries créatives. Le secteur maritime connaît également une expansion majeure avec l’investissement de 258 millions d’euros du groupe CMA CGM dans le terminal à conteneurs de Nador West Med, promettant de traiter 1,2 million de conteneurs. Un accélérateur d’investissements Maroc-France, doté de 3 milliards de dirhams, stimulera les projets sur l’ensemble du territoire marocain, y compris les provinces du sud, consolidant ainsi le partenariat économique bilatéral.