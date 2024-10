Maghreb: la France soutient le Maroc après une décision de justice

Photo : Stoyan Nenov/Reuters

Le différend opposant le Maroc à l’Union européenne sur les accords de pêche et agricole connaît un nouveau chapitre. Vendredi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé ces accords, secouant les fondements des relations maroco-européennes. Cette décision s’enracine dans la question épineuse du Sahara occidental, territoire dont le statut reste disputé. Les accords en litige, liant l’UE au Maroc, englobaient les ressources maritimes et terrestres de cette zone, provoquant l’ire du Front Polisario, qui milite pour l’indépendance du Sahara occidental.

Paris réitère son engagement envers Rabat

Suite à ce verdict, la diplomatie française a promptement exprimé son soutien au royaume chérifien. Le Quai d’Orsay a mis en exergue l’importance cruciale des liens unissant l’Europe au Maroc. Cette déclaration témoigne de la volonté de la France de maintenir ses relations privilégiées avec Rabat, malgré les remous juridiques européens. Tout en reconnaissant la décision de la CJUE, Paris réaffirme sa volonté de renforcer sa collaboration avec le Maroc.

Priorité au développement économique et social

La France ne se limite pas à des paroles de soutien. Elle s’engage activement à promouvoir les échanges économiques avec le Maroc, en coordination avec ses alliés européens. Cette démarche vise à consolider les progrès réalisés dans le cadre du partenariat, tout en respectant les normes juridiques internationales. L’attention portée par la France au développement du Sahara dévoile une vision à long terme. En appuyant les initiatives marocaines dans cette région, Paris cherche à favoriser la stabilité d’un territoire contesté, tout en renforçant ses liens avec un partenaire clé en Afrique du Nord.

Un paysage diplomatique en transformation

La position française s’intègre dans un contexte régional dynamique. D’autres nations européennes, notamment l’Espagne, ont aussi réagi à la décision de la CJUE, soulignant l’importance accordée aux relations avec Rabat. Cette concordance de vues entre certains pays de l’UE pourrait orienter la réponse européenne à cette crise. La mention de la correspondance entre Emmanuel Macron et Mohammed VI lors de la Fête du Trône illustre la pérennité de l’engagement français et son ancrage dans une perspective durable des relations franco-marocaines.

Le devenir des accords UE-Maroc demeure flou, mais la réaction de la France met en lumière la multiplicité des enjeux en présence. Au-delà des considérations juridiques, c’est l’ensemble des rapports euro-méditerranéens qui pourrait connaître une refonte. Dans ce paysage mouvant, l’approche française, alliant appui diplomatique et engagement concret pour le progrès, pourrait inspirer une gestion équilibrée des défis régionaux. L’Union européenne devra trouver un équilibre délicat entre ses obligations légales et ses intérêts stratégiques dans une zone cruciale pour sa sécurité et sa prospérité.