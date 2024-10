Maghreb: le déficit de ce pays s’accroît de 3,2%

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

Mauvaise nouvelle pour l’économie marocaine. En effet, d’après les informations de l’Office des changes, le déficit commercial marocain s’est accru de 3.2% à la fin de ce mois d’août 2024. Importations et exportations ont augmenté au cours des 12 derniers mois, avec une hausse notable de l’import.

L’Office des changes affirme que le déficit commercial s’est accru de 196.85 milliards de dirhams à la fin du mois d’août 2024, contre 190.79 milliards de dirhams l’an dernier, à la même époque. Le bureau a noté une augmentation notable des importations, à +4.6% (pour un total de 491.95 milliards de dirhams) et une hausse plus soutenue encore des exportations, à +5.5% (pour une valeur totale de 292,09 milliards de dirhams).

Le déficit commercial marocain se creuse

Ce sont les produits finis qui tirent les importations vers le haut, à +10.9% sur douze mois. Les demi-produits (+8.1%) et les produits finis de consommation (4.3%) complètent le podium. En revanche, les produits bruts et les produits énergétiques ont tous les deux connu une baisse des importations, à respectivement -4.7% et -2.8% au cours de l’année écoulée.

Quid des exportations ? Ici, ce sont les exportations de produits ou de services en lien avec l’aéronautique, qui ont explosé. Ces dernières ont pris 21.2% en l’espace d’un an, à 17.42 milliards de dirhams marocains, soit la plus forte hausse de ces douze derniers mois. L’exportation de phosphate et autres produits dérivés ont aussi fortement augmenté, à +11.7% sur douze mois.

Douze mois très chargés

Les exportations automobiles ont également connu une belle année, à +7.6% (pour 101,71 milliards de dirhams). A contrario, les exportations de produits électroniques, d’électricité et agroalimentaires n’ont pas vraiment bougé, restent particulièrement stables. Ce n’est pas le cas du textile et du cuir, qui sont des matières dont l’exportation a diminué, au cours des douze derniers mois, de 0.7%.