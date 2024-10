Maghreb : Le français chute globalement

Casablanca - Maroc (Ph. Expedia)

Le paysage linguistique du Maghreb est en pleine mutation, avec un déclin notable de l’usage du français, particulièrement au Maroc et en Algérie. Cette tendance s’inscrit dans un contexte plus large de changements géopolitiques et culturels dans la région.

Le déclin du français au Maroc

Au Maroc, bien que le français reste officiellement la première langue étrangère et l’une des deux langues administratives, son utilisation connaît un recul significatif, notamment parmi la jeune génération. Le pourcentage de Marocains parlant français pourrait être en baisse, même si les chiffres exacts restent à confirmer.

L’anglais gagne du terrain rapidement, porté par la culture populaire américaine et les opportunités professionnelles internationales qu’il offre. Cette tendance est particulièrement visible dans les grandes villes comme Casablanca, Tanger et Rabat, où de nombreux jeunes maîtrisent mieux l’anglais que le français.

Le gouvernement marocain semble reconnaître cette évolution en généralisant l’apprentissage de l’anglais dès le collège depuis l’année dernière. Cette décision pourrait accélérer le déclin du français dans le pays.

Un phénomène qui s’étend à l’Algérie

En Algérie, la situation du français est également précaire. Les tensions diplomatiques persistantes entre Alger et Paris ont un impact direct sur la perception et l’utilisation de la langue française dans le pays. Le gouvernement algérien a pris des mesures pour réduire la place du français dans l’administration et l’éducation, favorisant l’arabe et, dans une moindre mesure, l’anglais.

Ces changements linguistiques au Maghreb contrastent avec la situation dans certains pays d’Afrique subsaharienne, notamment ceux de l’Alliance des États du Sahel (AES), où le français reste une langue de travail importante. Cependant, même dans ces régions, l’influence du français est de plus en plus contestée.

Plusieurs facteurs expliquent ce déclin du français au Maghreb :

L’attrait croissant pour la culture anglo-saxonne, particulièrement américaine. La perception que l’anglais offre de meilleures opportunités économiques et professionnelles à l’échelle mondiale. Un désir d’affirmer une identité culturelle distincte de l’héritage colonial français. L’essor des technologies de l’information et de la communication, dominées par l’anglais.

L’avenir du français au Maghreb reste incertain. Bien que la langue conserve une présence importante dans l’administration et l’éducation, son déclin parmi les jeunes générations pourrait annoncer un changement profond dans le paysage linguistique de la région. Cependant, il est peu probable que le français disparaisse complètement, étant donné son enracinement historique et les liens économiques et culturels qui persistent entre le Maghreb et les pays francophones.

La diversification linguistique en cours au Maghreb pourrait à terme aboutir à un multilinguisme plus équilibré, où l’arabe, le français, l’anglais et les langues locales coexisteraient, chacune jouant un rôle spécifique dans la société.