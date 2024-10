Maghreb: le prix de l’or s’envole sur ce marché 

Depuis plusieurs semaines, les marchés s’enflamment. On observe d’ailleurs une forte augmentation de la valeur de l’euro et du dollar américain, par rapport à d’autres monnaies. Mais ce qui surprend plus encore, c’est la montée fulgurante du prix de l’or qui ne cesse de battre des records.

Au niveau local, c’est encore plus flagrant. On observe ainsi, en Algérie, une flambée tout simplement incroyable du prix du gramme d’or. Celui-ci s’échange entre 18.000 dinars (pour l’or local) et 22.000 dinars (pour l’or importé). Une augmentation du prix d’environ 20% en l’espace du mois, comme l’affirment certains acteurs du marché, interviewés par la presse locale.

Le prix de l’or augmente rapidement dans le monde

L’or “neuf” n’est pas le seul à profiter d’un marché en plein essor. La fièvre acheteuse touche également l’or d’occasion. Le gramme d’or italien s’achète à partir de 14.300 DA contre 14.100 DA environ pour le gramme d’or algérien. Des prix qui, là encore, sont particulièrement élevés, bien plus qu’à l’accoutumée, même si la hausse est un peu moins marquée que pour l’or neuf.

Qu’attendre de la suite ? Pour beaucoup, cela ne devrait absolument pas s’arrêter là. En effet, nombreux sont les acteurs du marché de l’or (mineurs, orpailleurs, exportateurs/importateurs, bijoutiers) à miser sur une hausse continue de la valeur du gramme ou de l’once. On peut d’ailleurs facilement imaginer que le précieux métal batte encore des records.

Quelle suite pour le cours de l’or ?

Mais pourquoi une telle flambée des prix ? S’il ne s’agit pas de la seule et unique raison, la hausse exponentielle du prix des cours de l’or trouve ses racines dans les tensions géopolitiques qui frappent actuellement plusieurs régions du globe (Europe, avec l’Ukraine et Moyen-Orient avec Israël, le Liban et l’Iran). Connue pour être une valeur refuge, l’or attire donc bon nombre d’investisseurs.