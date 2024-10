Maghreb: l’Italie veut élargir sa coopération avec ce pays

© Pixabay

Les relations algéro-italiennes connaissent un nouvel élan, comme en témoigne la récente rencontre entre le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, et l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Alberto Cutillo. Cette entrevue, qui s’est déroulée à Alger en présence de la ministre de la Culture, Soraya Muouloudji, marque une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux.

Les deux pays saluent la dynamique positive qui caractérise leurs relations, notamment depuis la visite d’État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie en mai 2022. Cette visite a donné une impulsion significative à la coopération bilatérale, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration.

Publicité

L’Algérie et l’Italie cherchent désormais à élargir leur partenariat au-delà des domaines traditionnels. Les secteurs de la science, de la culture et des recherches archéologiques sont particulièrement mis en avant comme axes de développement prioritaires. Cette volonté d’expansion témoigne d’une vision commune axée sur l’échange de connaissances et l’enrichissement mutuel.

Un projet ambitieux se dessine dans le domaine de l’archéologie. Une rencontre scientifique réunissant des experts des deux pays est prévue pour élaborer un plan de travail commun. Ce projet vise à renforcer la coopération dans les recherches archéologiques, la préservation du patrimoine et sa gestion. De plus, il prévoit la formation de spécialistes, contribuant ainsi au développement des compétences dans ce domaine crucial.

Cette initiative conjointe s’inscrit dans une démarche plus large de préservation et de valorisation du patrimoine culturel. Elle illustre l’engagement des deux nations à collaborer étroitement pour protéger et étudier leur héritage historique commun, tout en favorisant l’échange d’expertise et de savoir-faire.