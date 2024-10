Maghreb: record de pluie dans une région

Photo d'illustration : Pixabay

La ville de Sayada, située dans le gouvernorat de Monastir en Tunisie, a été frappée par des précipitations exceptionnelles entre le 18 et le 19 octobre 2024. L’Institut National de la Météorologie (INM) a enregistré un volume impressionnant de 147 mm de pluie en seulement 24 heures, établissant ainsi un nouveau record pour la localité.

Ces intempéries s’inscrivent dans un contexte plus large de fortes pluies qui touchent actuellement plusieurs régions du pays. Bien que Sayada ait été particulièrement affectée, d’autres zones comme les gouvernorats de Sousse, Mahdia, le Cap Bon et le Sahel ont également connu des précipitations importantes, quoique moins intenses.

Face à cette situation météorologique inhabituelle, les autorités locales et les services de secours sont en état d’alerte maximale. Les infrastructures de drainage des eaux sont mises à rude épreuve par ce déluge soudain, augmentant les risques d’inondations dans les zones urbaines et rurales. Les citoyens sont appelés à la prudence et invités à limiter leurs déplacements dans les secteurs touchés.

Malgré les défis posés par ces pluies diluviennes, elles présentent également un aspect positif en contribuant à la recharge des nappes phréatiques. Cependant, la gestion des conséquences immédiates reste la priorité des autorités, qui s’efforcent de minimiser les dégâts matériels et d’assurer la sécurité des habitants.

L’INM prévoit que l’instabilité météorologique devrait se poursuivre dans les jours à venir. Des averses orageuses localement intenses sont attendues, particulièrement dans le nord et le centre du pays. Certaines localités pourraient même être confrontées à des épisodes de grêle, ajoutant une dimension supplémentaire aux préoccupations météorologiques actuelles.