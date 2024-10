Maghreb: un leader multiplie les contrats dans le secteur énergétique

Photo d'illustration

Le marché algérien des hydrocarbures connaît un regain d’intérêt significatif de la part des investisseurs étrangers. Sonatrach, le géant pétrolier national, se trouve au cœur de négociations intenses avec de grands groupes internationaux, particulièrement dans le secteur gazier.

Selon les récentes déclarations de Beldjehem Mourad, PDG de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), 13 contrats sont actuellement en phase de négociation entre Sonatrach et des acteurs étrangers majeurs du domaine énergétique. Parmi ces accords potentiels, sept impliquent de nouveaux entrants sur le marché algérien, incluant les géants américains Chevron et ExxonMobil, ainsi que des compagnies suédoises et saoudiennes.

L’engouement pour le marché énergétique algérien s’explique en grande partie par les modifications apportées à la législation du secteur. La nouvelle loi sur les hydrocarbures a introduit des changements substantiels, notamment en matière d’abattements fiscaux et de modalités de partenariat. Ces ajustements visent à améliorer le climat des affaires et à éliminer les obstacles qui avaient précédemment dissuadé certains grands groupes d’investir en Algérie.

Le protocole d’accord signé entre Sonatrach et le groupe américain Oxy Petroleum illustre cette dynamique positive. Ce partenariat vise à établir un cadre de coopération pour la conclusion d’un contrat dans la zone de Berkine centre, témoignant de l’attractivité renouvelée du secteur.

Pour stimuler davantage les investissements, Alnaft prévoit de lancer une série d’appels à la concurrence internationale pour 17 sites. Six d’entre eux feront l’objet d’un premier appel d’offres, tandis que les 11 restants seront proposés au cours des cinq prochaines années. Cette stratégie s’inscrit dans une politique nationale de renouvellement des ressources naturelles, visant à répondre à la demande tant nationale qu’internationale, avec un focus particulier sur le marché européen, client traditionnel de Sonatrach.

L’objectif affiché est ambitieux : augmenter la production du pays à des niveaux supérieurs et maintenir cette cadence jusqu’en 2060, comme l’a souligné Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach. Cette vision à long terme témoigne de la volonté de l’Algérie de consolider sa position sur le marché mondial des hydrocarbures.