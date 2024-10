Maghreb: une française expulsée de ce pays 

Photo : DR

Au Maroc, une française, militante écologiste et engagée en faveur de la cause animale, a été expulsée. Co-fondatrice d’un refuge, baptisé Morocco Animal Aid, dans la ville Aourir, cette dernière a vu plusieurs charges être retenues contre elle. Devenue persona non grata, elle a été invitée à rapidement quitter le pays.

En effet, ce lundi, Fanny, comme elle se fait appeler, a été forcée de quitter le Maroc. Selon, les autorités d’Agadir, cette dernière était connue pour obstruer le ramassage de chiens errants par des personnes professionnelles et qualifiées, visant à assurer la sécurité dans les rues. Elle avait notamment libéré une vingtaine de chiens retenus au sein d’un camion après une opération spéciale.

En outre, cette dernière disposait d’une carte de séjour, dont la date de validité avait expiré. Deux autres faits qualifiés d’importants auront également joué en sa défaveur. Premièrement, elle avait transformé son logement en refuge pour animaux, dans lequel 600 chiens, des ânes et des dizaines de chats ont été retrouvés. Ses voisins, excédés par le bruit des animaux et les odeurs, ont décidé de déposer plainte.

Une plainte qui avait alors donné lieu à un ordre d’expulsion. Mais il s’est avéré que l’application de cette expulsion a été plus longue que prévu, à cause, notamment, de soucis logistiques. En effet, les autorités ne disposaient pas du matériel nécessaire pour transporter l’ensemble des bêtes qui se trouvaient chez elle, ni même pour faire face à la résistance de ses amis et collègues.

Après plusieurs jours d’une vaste opération de nettoyage, Fanny a finalement été arrêtée et envoyée à l’aéroport afin qu’elle retourne sur le territoire français. Une affaire qui a beaucoup fait parler au niveau local, la jeune femme étant connue pour être particulièrement active dans sa lutte en faveur des droits des animaux, ce qui avait le don d’exaspérer les habitants.