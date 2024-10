Maghreb : un vaste réseau de trafic de drogue démantelé

Photo d’illustration ERV /Willy GRAFF

Les forces de sécurité tunisiennes ont frappé fort dans leur lutte contre le trafic de drogue. Ce mardi, une unité antistupéfiants, relevant de la Direction de la police judiciaire du Kram, a réussi à démanteler un réseau bien structuré, actif dans la vente de substances illicites. Cette opération marque un succès notable dans les efforts continus pour endiguer ce fléau en Tunisie.

Les forces de l’ordre ont saisi lors de l’opération 140 plaques de cannabis pesant environ 14,8 kg, ainsi que 150 grammes de cocaïne, des quantités significatives destinées au marché noir. Outre les stupéfiants, les agents ont également mis la main sur des objets en or et une balance électronique, preuve des activités illicites de ce réseau dans la vente de drogue à grande échelle. Les autorités ont confisqué quatre motos utilisées par les trafiquants pour leurs déplacements dans le cadre de leurs opérations criminelles.

Le démantèlement du réseau a conduit à l’arrestation de deux membres clé, tandis que trois autres complices sont encore recherchés. Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, le parquet du tribunal de première instance de Tunis 2 a ordonné la mise en garde à vue des deux suspects arrêtés, le temps que l’enquête progresse et que les autres membres du réseau soient localisés.

L’avis de recherche lancé pour retrouver les trois autres suspects montre que les autorités sont déterminées à éliminer cette cellule criminelle en entier. La collaboration avec les autres forces de sécurité du pays pourrait s’intensifier dans les jours à venir afin de retrouver les fuyards et d’éviter que le réseau ne se réorganise.

Le démantèlement de ce réseau vient rappeler la réalité d’un problème persistant en Tunisie. Le pays fait face à une recrudescence du trafic de drogue ces dernières années, les autorités ayant constaté une hausse des activités criminelles autour des substances illicites, en particulier le cannabis et la cocaïne. La proximité géographique de la Tunisie avec l’Europe et l’Afrique, en plus des réseaux criminels régionaux, fait de ce pays un point de transit stratégique pour les trafiquants de drogue.

Les autorités tunisiennes, conscientes de ce danger, multiplient les actions pour démanteler les réseaux et mettre un coup d’arrêt à la propagation des stupéfiants sur leur territoire. Les forces de sécurité sont régulièrement formées et équipées pour répondre à cette menace, et des opérations similaires à celle du Kram sont menées dans différentes régions du pays.

Le ministère de l’Intérieur a félicité les unités antistupéfiants pour leur efficacité, tout en réaffirmant son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue. Cette intervention couronnée de succès n’est qu’une des nombreuses actions entreprises par les autorités pour protéger la société tunisienne des méfaits de la drogue.

Des initiatives de sensibilisation et de prévention sont également en cours, visant à éduquer la jeunesse sur les dangers des stupéfiants. Le ministère appelle par ailleurs à une vigilance accrue de la part de la population pour signaler toute activité suspecte pouvant être liée à ce type de criminalité.

Le trafic de drogue est un problème global qui affecte toutes les couches de la société, et la Tunisie ne fait pas exception. Cependant, grâce à des efforts concertés et des actions déterminées comme celle menée au Kram, les autorités tunisiennes envoient un signal fort aux trafiquants : leurs activités ne resteront pas impunies.

Le démantèlement de ce réseau n’est qu’une étape dans la lutte continue contre ce fléau, et les autorités espèrent que l’arrestation des membres restants renforcera la sécurité dans la région et au-delà. Les opérations de ce type illustrent l’importance d’une collaboration étroite entre les services de sécurité et le système judiciaire pour éradiquer ce phénomène.