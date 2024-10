Maghreb : une entreprise se lance dans un projet majeur pour l’Afrique

Pixabay

L’accès à Internet demeure un défi considérable en Afrique, où seulement 36% de la population dispose d’une connexion régulière. Les zones rurales souffrent particulièrement de cette situation, avec des infrastructures limitées et des coûts de connexion souvent prohibitifs. Les conséquences de cette fracture numérique se manifestent à plusieurs niveaux : difficultés d’accès à l’éducation en ligne, obstacles au développement du commerce électronique et frein à la modernisation des services publics. Cette réalité affecte le développement économique et social du continent, limitant les opportunités pour des centaines de millions d’habitants.

Une alliance stratégique pour révolutionner la connectivité africaine

Une initiative ambitieuse vient d’être lancée pour transformer ce paysage numérique. L’entreprise marocaine Panafsat et Thales Alenia Space ont officialisé leur collaboration par la signature d’un protocole d’accord, le mardi 29 octobre. Ce partenariat technologique vise la construction d’un système marocain de communications par satellite capable de desservir 26 pays africains. Le projet cible une population de 550 millions d’habitants répartis sur 12 millions de kilomètres carrés, avec une attention particulière portée aux 23 pays francophones du continent.

Une technologie de pointe au service du développement

La pierre angulaire de ce projet réside dans la construction d’un satellite géostationnaire haute performance par Thales Alenia Space, une coentreprise associant les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%). Cette infrastructure spatiale permettra de fournir une connexion Internet à très haut débit, créant ainsi un pont technologique entre les zones urbaines et rurales. L’ambition dépasse la simple fourniture d’accès Internet : il s’agit de catalyser le développement de services numériques innovants pour les gouvernements, les entreprises et les citoyens.

Un impact transformateur pour l’Afrique

Cette initiative promet de redéfinir l’accès au numérique sur le continent africain. Le PDG de Panafsat, Ahmed Toumi, souligne l’importance capitale de ce projet pour la transformation digitale du Maroc et de l’Afrique. Au-delà de l’aspect technologique, ce système satellitaire représente un levier de développement économique et social. Il permettra non seulement d’améliorer l’accès aux services essentiels pour des millions d’Africains, mais également de renforcer la souveraineté numérique panafricaine, comme l’a souligné Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space. La présence lors de la signature d’Emmanuel Macron, Président français, ainsi que des ministres de l’Économie marocain et français, témoigne de l’envergure internationale et de l’importance stratégique de ce projet pour le développement du continent africain.