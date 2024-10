Maghreb : une nouvelle liaison maritime avec l’Europe

Photo DR

L’Algérie poursuit son ambition de devenir un hub stratégique dans le secteur du transport maritime en Méditerranée. Dans ce cadre, la compagnie maritime espagnole Balearia a inauguré une nouvelle ligne reliant Valence, en Espagne, à Alger, la capitale algérienne. Ce développement marque une étape importante dans les relations maritimes entre les deux pays et confirme la volonté de l’Algérie de renforcer son attractivité dans les échanges commerciaux et touristiques.

Balearia, qui opérait déjà une liaison entre Valence et Mostaganem depuis 2016, a franchi un cap en lançant cette nouvelle route hebdomadaire. « Aujourd’hui est un grand jour ! Cet après-midi, nous avons démarré le service hebdomadaire de la nouvelle route Valence-Alger, reliant pour la première fois l’Espagne à la capitale de l’Algérie », a annoncé la compagnie dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook officielle.

L’ouverture de cette ligne maritime entre Valence et Alger est une réponse à la demande croissante des échanges entre l’Algérie et l’Espagne, tout en consolidant les liens économiques et culturels entre les deux pays. Ce service hebdomadaire offrira de nouvelles opportunités pour les passagers et le fret, facilitant ainsi les déplacements et le commerce entre les deux rives de la Méditerranée. Ce développement s’inscrit dans un contexte où l’Algérie cherche à diversifier ses partenariats commerciaux, notamment avec l’Europe, et à accroître son rôle dans le commerce maritime régional.

Le pays maghrébin est en train de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur maritime, et l’extension des services de Balearia en est un signe tangible. Le pays dispose de 1 200 kilomètres de côtes et de plusieurs ports stratégiques, et ses ambitions pour le développement de son transport maritime ne cessent de croître. Cette nouvelle liaison vers Alger s’ajoute à une série d’initiatives qui visent à moderniser les infrastructures portuaires algériennes et à attirer davantage d’investissements étrangers dans ce secteur clé.

Avec l’accroissement des flux de marchandises et de passagers, l’Algérie se dote d’atouts pour se hisser au rang de plateforme de transit en Méditerranée, reliant l’Europe à l’Afrique du Nord et à l’intérieur du continent africain. La modernisation des infrastructures portuaires et le renforcement des liaisons maritimes s’inscrivent dans une stratégie nationale plus large, qui vise à diversifier l’économie algérienne en réduisant la dépendance aux hydrocarbures.

Le lancement de la liaison Valence-Alger est également un signal fort de la confiance des opérateurs étrangers dans le potentiel du marché algérien. Avec un réseau de ports modernes et des projets de modernisation en cours, le secteur maritime algérien se prépare à accueillir un volume croissant d’activités, aussi bien pour le transport de marchandises que pour les passagers.

Balearia ne compte pas s’arrêter là. La compagnie a laissé entendre que d’autres lignes maritimes seront prochainement mises en service, contribuant ainsi à la consolidation des liens maritimes entre l’Algérie et l’Espagne, mais aussi avec d’autres pays européens. Ces nouvelles liaisons pourraient également favoriser le développement du tourisme en Algérie, en rendant le pays plus accessible aux voyageurs internationaux.

L’Algérie mise sur le transport maritime comme un vecteur de développement économique. En renforçant les liaisons maritimes, le pays vise à stimuler les échanges commerciaux, à faciliter l’import-export et à améliorer la connectivité avec ses partenaires européens. La position géographique stratégique de l’Algérie en fait un passage incontournable pour les flux de marchandises entre l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.