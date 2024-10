Migrants au Maghreb: la France parvient à une entente 

Bruno Retailleau (CHRISTIAN HARTMANN)

La visite officielle du gouvernement français, au Maroc, aura été l’occasion pour les deux pays de renouer de sérieux contacts diplomatiques. Une vraie fierté, tant pour Emmanuel Macron que pour le roi Mohammed VI, qui vont pouvoir désormais s’activer à coopérer de manière plus profonde autour de certains enjeux stratégiques.

C’est notamment le cas de l’immigration. En effet, en marge de la rencontre entre le président Macron et le roi Mohammed VI, l’État français, par la voix de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a pu échanger avec Abdelouafi Laftit, son homologue marocain. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont évoqué bon nombre de sujets, dont celui du rapatriement des mineurs isolés.

France et Maroc s’ccordent

À cette occasion, le Maroc a confirmé qu’il allait s’occuper de rapatrier les mineurs non accompagnés, en France. Ces mineurs seront accueillis dignement, dans des centres de protection et de formation, qui ont été et qui continueront à être créés dans ce seul et unique but. Un autre sujet, celui des OQTF a aussi été abordé. Ici, le traitement se veut mixte et partagé.

En effet, il est pris en charge par le Groupe migratoire mixte permanent franco-marocain. Ce dernier a tendance à se réunir de manière assez fréquente pour étudier la question et déterminer une façon convenable de prendre en charge ces personnes qui ne sont pas les bienvenues sur le territoire français et qui se le sont vus signifier de par l’envoi d’une Obligation de Quitter le Territoire Français.

De nombreux sujets bilatéraux étudiés

Enfin, les deux hommes ont évoqué la question de la lutte contre le trafic de drogue et autres substances illicites. Une lutte de tous les instants, à laquelle s’affairent les deux pays, sur la base d’un triptyque déjà bien établi : lutte contre les réseaux, réduction de l’offre, et enfin, renforcement de la coopération internationale, selon les résultats observés et les besoins.