Route des Pêches au Bénin : l’appel aux investisseurs privés prorogé

À travers un communiqué conjoint en date du 30 septembre 2024, le ministre de l’Économie et des finances et celui du Cadre de vie et des transports, chargé du Développement durable annoncent la prorogation du délai donné aux investisseurs privés pour soumissionner des projets de construction d’infrastructures commerciales et de loisir, dans le cadre de l’aménagement de la Route des Pêches au Bénin.

Initialement prévu pour le lundi 30 septembre 2024, le délai pour le dépôt des dossiers a été prolongé au 31 octobre prochain à 17 heures. Le projet d’aménagement de la Route des Pêches en cours de réalisation comprend une composante balnéaire et de loisirs, avec un remembrement commercial composé de parcelles viabilisées de 800 et 1.200 mètres carrés. Les parcelles en question sont destinées à la construction et à l’exploitation par des promoteurs privés, de restaurants et autres unités de loisirs et de détente (bars, snacks, lounges, casinos, boîtes de nuit, salles de jeux, etc.), par la conclusion d’un bail à construction avec l’État.

Les promoteurs et investisseurs privés qui souhaitent développer un ou plusieurs projets compatibles avec la fonction et/ou la destination de cette zone balnéaire et de loisirs, doivent manifester leurs intentions et soumettre leurs demandes par la constitution d’un dossier comprenant au minimum une lettre de demande de bail à construction, adressée au président de la commission d’attribution des agréments, précisant le ou les types de parcelles souhaités. Et de façon facultative, une note succincte de présentation du projet envisagé, avec une indication du coût prévisionnel en toutes taxes comprises (Ttc), de la source du financement et du délai approximatif de réalisation, accompagnée d’une esquisse du projet. Les promoteurs sélectionnés devront souscrire ou déposer une caution obligatoire de dix millions de francs CFA avant la signature du contrat de bail à construction. Cette caution sera entièrement restituée au promoteur à la finition effective du projet dans les délais prescrits. Les dossiers de demande doivent être déposés soit au secrétariat de la SimAU, sis au 1066 boulevard Saint-Michel, immeuble NSIA en face du CPA à Cotonou, ou par courriel à l’adresse promo.rdp@simaubenin.com.