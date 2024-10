Sénégal : un jeune enfant meurt à Porokhane après avoir été touché par une balle

Un drame a récemment frappé la commune de Porokhane, au Sénégal, plus précisément dans le village de Keur Omar, où un enfant a perdu la vie dans un tragique accident. L’incident s’est produit dans la chambre de son père, C. Niang, où l’enfant a été mortellement touché par une balle provenant d’un fusil laissé sur un lit. En l’absence du père, parti au marché, plusieurs enfants ont découvert l’arme dissimulée sous un drap et, en la manipulant, un coup est parti, touchant l’un des enfants à la jambe. Malgré des tentatives de prise en charge médicale, la victime est décédée lors de son transfert vers un centre de santé.

Le père, qui avait laissé son arme sans surveillance, et un autre enfant impliqué dans l’incident, ont été placés en garde à vue par les autorités. Ce drame soulève une fois de plus la question de la sécurité des armes à feu en milieu domestique et la nécessité de prendre des mesures de précaution pour éviter de tels accidents. Les autorités locales sont attendues pour approfondir l’enquête sur les circonstances exactes de cet accident, tandis que la communauté est sous le choc après cette perte tragique.

Le village de Keur Omar reste marqué par cette tragédie, qui met en lumière les risques que peuvent représenter des armes laissées à la portée des enfants. Des campagnes de sensibilisation sur la sécurisation des armes à feu pourraient être envisagées pour éviter de nouveaux drames dans la région.