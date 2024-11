Afrique : la Chine annonce la construction d’une infrastructure majeure

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan - Photo : AFP / Getty Images

La Tanzanie franchit une étape cruciale dans son programme d’infrastructures avec la signature d’un partenariat stratégique avec la China Communications Construction Company Limited (CCCL) pour la construction d’un pont clé à Dar es Salam. Ce projet, annoncé le 22 octobre dernier par le ministère des Travaux publics via ses réseaux sociaux, vise à améliorer le réseau routier et à fluidifier la circulation dans une ville où les infrastructures sont fréquemment mises à l’épreuve par des conditions climatiques sévères.

La nouvelle infrastructure, d’une longueur de 390 mètres, est prévue sur l’axe routier Fire–Ubungo, avec un coût total estimé à 97,1 milliards de shillings tanzaniens (environ 35,6 millions USD). Ce pont s’inscrit dans un plan plus large de modernisation des routes à Dar es Salam, conçu pour atténuer les impacts des pluies saisonnières, notamment celles causées par le phénomène climatique El Niño, qui dégradent considérablement le réseau routier.

Publicité

Les récentes précipitations ont exacerbé les problèmes de mobilité dans la province de Dar es Salam, rendant certaines routes impraticables. Ce pont vise à alléger la congestion, particulièrement dans les zones les plus touchées par les intempéries, en permettant une circulation plus fluide et en réduisant les embouteillages fréquents qui ralentissent le transport urbain.

Pour mener à bien ce projet, le gouvernement tanzanien, via son agence routière TANROADS, s’appuie sur des partenariats solides, notamment avec la Chine, un acteur majeur dans le secteur des infrastructures en Afrique. Outre le financement de ce pont spécifique, la Tanzanie a alloué une enveloppe de 125 milliards de shillings (46 millions USD) pour un programme de réhabilitation des routes dans la région de Dar es Salam, visant à restaurer les infrastructures endommagées par les pluies diluviennes.

Les travaux de construction, qui devraient durer 24 mois, marquent une avancée majeure dans la stratégie de développement des infrastructures de la Tanzanie. Le pays entend renforcer non seulement ses routes et ses ponts, mais aussi sa résilience face aux défis climatiques. Le gouvernement s’efforce de garantir un réseau routier durable, capable de résister aux aléas des saisons de pluie, et de permettre un développement économique continu.

Ce projet n’est pas simplement une réponse immédiate aux problèmes actuels de mobilité. Il fait partie d’une vision plus large, celle de transformer Dar es Salam en une ville mieux équipée pour le futur, en soutenant la croissance économique du pays et en facilitant le transport des biens et des personnes. Ce pont devrait également contribuer à une meilleure connexion entre les différentes zones de la ville, optimisant les échanges commerciaux et améliorant la qualité de vie des habitants.

Publicité

Avec le soutien de ses partenaires internationaux et la volonté de moderniser son réseau d’infrastructures, la Tanzanie fait preuve d’une ambition forte pour le développement de ses villes et de ses régions. À long terme, ces projets d’infrastructure devraient jouer un rôle déterminant dans la croissance économique de la Tanzanie, en la dotant d’un réseau routier à la hauteur de ses ambitions.