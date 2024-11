Agression des Guépards à Tripoli : Le gouvernement béninois s’insurge et…

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Lors du point de presse consécutif au Conseil des ministres du mercredi 20 novembre 2024, le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji, a exprimé la désapprobation de l’Exécutif face à des incidents survenus à l’occasion d’un match de football. « Ce sont des actes qui n’auraient jamais dû se produire à l’occasion d’un match de football », a-t-il déploré. Dès le lundi 18 novembre 2024, l’État béninois avait déjà formulé ses protestations officielles, a précisé le porte-parole.

Pour défendre les intérêts du pays, plusieurs actions ont été entreprises. Le ministre des Affaires étrangères a « agi là où il devait agir », selon Wilfried Léandre Houngbédji. De plus, le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont reçu des instructions pour intervenir auprès des instances faîtières compétentes. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de protéger les intérêts de l’équipe nationale et de s’assurer que les mesures appropriées soient prises.

« Nous veillerons à ce que nos intérêts, les intérêts de notre équipe nationale soient défendus », a conclu le porte-parole. Rappelons que l’incident s’est produit à la suite du match ayant opposé la Libye au Bénin. Alors que les Guépards célébraient leur qualification historique pour la CAN 2025, des scènes chaotiques avaient éclaté au stade. L’annonce avait été faite dans la soirée de ce lundi 18 novembre sur les réseaux sociaux par le journaliste sportif Pérez Lekotan.

Selon un article publié par la suite sur son site dédié aux informations sportives, à la fin de la rencontre, les joueurs et supporters béninois ont été pris pour cible par des agresseurs, transformant une soirée de fête en une épreuve traumatisante. Selon les témoignages, des tirs ont d’abord retenti dans l’enceinte du stade avant que des membres du staff technique, des agents de sécurité et des supporters béninois ne soient physiquement agressés.