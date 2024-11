Ce milliardaire a renoncé à toute sa fortune, voici pourquoi !

Yvon Chouinard (Peter Bohler/Redux)

Alors que le nombre de milliardaires dans le monde a quintuplé depuis 2000, atteignant des sommets historiques avec des fortunes individuelles dépassant parfois les 100 milliards de dollars, un entrepreneur américain décide de prendre le contre-pied de cette tendance. Yvon Chouinard, fondateur de la marque de vêtements outdoor Patagonia, vient de poser un geste sans précédent : céder l’intégralité de son entreprise, valorisée à plus d’un milliard de dollars, à la protection de l’environnement.

L’anti-entrepreneur devenu millionnaire malgré lui

Pour comprendre la portée de ce geste, il faut remonter aux origines atypiques de cet homme qui se définit comme « un anti-entrepreneur ». Passionné d’escalade et de surf, Yvon Chouinard n’a jamais cherché à bâtir un empire commercial. Il a commencé par forger des pitons d’escalade dans le poulailler de ses parents, vivant avec moins d’un dollar par jour et dormant souvent à la belle étoile. Son entreprise Patagonia est née presque par accident, lorsqu’il a découvert que les vêtements de sport techniques pouvaient générer des marges plus importantes que son matériel d’escalade.

Une vision révolutionnaire de l’entreprise

La réussite commerciale de Patagonia, avec son milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel, aurait pu satisfaire n’importe quel entrepreneur. Mais pour Chouinard, figurer dans le classement Forbes des personnes les plus riches représentait un échec cuisant. Cette reconnaissance de sa fortune personnelle symbolisait pour lui l’exact opposé de sa mission : créer une entreprise modèle en matière de protection environnementale. Dès 1994, Patagonia prenait le virage radical du coton 100% biologique, entraînant dans son sillage des géants comme Gap et Nike.

Un héritage pour la planète

En 2022, à 83 ans, Chouinard franchit une étape décisive en transférant la propriété de Patagonia à deux structures : le Patagonia Purpose Trust, qui générera 100 millions de dollars annuels pour la protection de l’environnement, et la fondation Holdfast Collective, dédiée à la lutte contre les changements climatiques. Cette décision transforme fondamentalement la notion même de succession d’entreprise : plutôt que de léguer son patrimoine à ses héritiers ou de vendre à des investisseurs, Chouinard fait de la Terre son « unique actionnaire« . Cette approche redéfinit la réussite entrepreneuriale, démontrant qu’une entreprise peut prospérer tout en plaçant la préservation de l’environnement au cœur de sa mission, bien au-delà des actions philanthropiques traditionnelles.