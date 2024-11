Dette publique du Bénin : Possibilité d’une légère baisse les prochains mois

Photo : PR Benin

« Après une nette augmentation sur la période 2019-2022 (+13 pts de PIB), la dette publique s’est stabilisée en 2023 autour de 54,5% du Pib et devrait entamer une tendance baissière dès 2024 à 53,9% du Pib, pour atteindre 51,3% du Pib en 2026 ». C’est la conclusion d’un rapport publié sur la plateforme du trésor public français concernant la dette publique du Bénin.

Le même document rapporte en effet, qu’ « après un pic à 5,8% en 2021 en raison de l’impact de la pandémie sur les dépenses publiques (santé, soutien aux populations et aux entreprises), le déficit budgétaire est redescendu à 4,5% en 2023 et devrait s’établir à 3,7% en 2024 et à 3% en 2025, conformément à la norme communautaire. L’amélioration du niveau du déficit est dû à une meilleure mobilisation des recettes fiscales qui représenteraient fin 2024, 13,2% du Pib et à une baisse du niveau des dépenses, notamment d’investissement, qui se maintiennent malgré tout à un niveau relativement significatif (7,6% du Pib) ».

Ce rapport évoque une restructuration progressive de la dette publique, avec un poids croissant de la dette extérieure qui passera de 67,5% en 2023 à 72,1% en 2024. Par contre, la dette intérieure baissera à 27,9% en 2024 contre 32,5%, en 2023.

Selon la Direction générale du budget, la dette publique béninoise se chiffrera en 2024 à un peu moins de sept mille milliards de Fcfa, (soit 11,2 milliards $), dont 5026,2 milliards de Fcfa de dette extérieure et 1942,7 milliards de Fcfa de dette intérieure..

Si pour la dette extérieur, le Bénin mise sur les emprunts auprès des créanciers multilatéraux, ses besoins de financements intérieurs, sont comblés par les titres publics notamment les bons et obligations du Trésor. En septembre dernier par exemple, l’Etat béninois a mobilisé 21,99 milliards Fcfa à partir des obligations pour une prévision initiale de 20 milliards.