Elon Musk battu par un groupe chinois dans ce domaine

La rivalité sino-américaine ne cesse de s’intensifier dans les secteurs stratégiques de l’innovation. Depuis plusieurs années, la Chine multiplie les initiatives pour concurrencer les entreprises d’Elon Musk. Dans le domaine spatial, l’empire du Milieu développe sa propre constellation de satellites pour rivaliser avec Starlink. Sur le marché automobile, les constructeurs chinois comme BYD mènent une offensive sans précédent, portés par un marché intérieur dynamique et des aides gouvernementales massives.

La course aux véhicules électriques tourne à l’avantage de BYD

Le constructeur automobile chinois BYD vient de franchir un cap historique en dépassant Tesla sur le plan financier. Au troisième trimestre, l’entreprise de Shenzhen affiche un chiffre d’affaires de 28,24 milliards de dollars, surpassant les 25,2 milliards enregistrés par le groupe d’Elon Musk. Cette performance témoigne de la montée en puissance fulgurante de BYD, qui a franchi pour la première fois la barre du million de véhicules vendus sur un trimestre avec 1.134.892 unités écoulées entre juillet et septembre.

Une bataille technologique et commerciale acharnée

Tesla conserve néanmoins sa couronne sur deux aspects cruciaux : les ventes de véhicules 100% électriques avec 462.980 unités contre 443.426 pour BYD, et la rentabilité avec un bénéfice net de 2,18 milliards de dollars face aux 1,6 milliard du constructeur chinois. Cette compétition exacerbée pousse les deux géants à optimiser leurs coûts de production. Tesla revendique même un coût de revient par véhicule au plus bas historique pour contrer l’offensive de son rival asiatique.

Les tensions géopolitiques rebattent les cartes

L’expansion internationale de BYD se heurte aux mesures protectionnistes occidentales. L’Union européenne vient d’imposer des droits de douane pouvant atteindre 35,3% sur les véhicules électriques chinois, dont 17% pour BYD spécifiquement. Les États-Unis et le Canada ont déjà relevé leurs taxes à 100%. En réponse, Pékin a déposé une plainte auprès de l’OMC et BYD accélère son implantation industrielle en Europe, avec des projets d’usines en Hongrie et en Turquie. Cette stratégie illustre la détermination du constructeur chinois à conquérir le marché mondial, malgré les obstacles réglementaires qui se dressent sur sa route.