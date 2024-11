Elon Musk: le milliardaire, boycotté ?

Photo Elon Musk de Depositphotos

Elon Musk, plus en odeur de sainteté… Sur le sol américain ? En effet, depuis qu’il enchaîne les frasques, mais aussi et surtout, depuis ses prises de position politique, l’entrepreneur semble perdre une partie de l’opinion qui lui était pourtant autrefois favorable. Résultat ? Les ventes Tesla, par exemple, sont en chute libre.

Rien qu’en Californie, État qui vote toujours (ou quasiment toujours) démocrate, on observe une chute nette de 25% des ventes de véhicules Tesla. Le virage politique opéré par Musk ne semble pas du tout être apprécié par les résidents, qui semblent ainsi privilégier des véhicules différents, probablement mis en avant par des personnalités et des entreprises moins clivantes.

Elon Musk, boycotté aux USA ?

Outre la baisse notable du nombre de ventes de voitures Tesla, on observe également une sorte de boycott de la part de l’industrie américaine du cinéma. Le 7eme art américain, historiquement de gauche selon certains experts, semble avoir énormément de mal à comprendre et accepter ce virage soudainement pris par Elon Musk. De fait, de moins en moins de producteurs s’intéressent à lui et à ses marques.

D’ailleurs, Hollywood n’a pas hésité à attaquer Elon Musk en justice suite au détournement de certaines images qui ressemblaient étrangement à celles d’un film, Blade Runner 2049. Des images reconstituées à l’aide d’une intelligence artificielle, dans le but de faire la promotion de ses voitures électriques, Tesla. En effet, l’agence de production du film ne souhaite pas être associée à Elon Musk.

Hollywood monte au créneau

Une situation complexe à gérer donc, même si Elon Musk ne semble pas faire d’Hollywood une véritable priorité en matière de communication ou de collaboration. À l’avenir toutefois, ses prises de position pourraient avoir d’autres répercussions. Elles en ont déjà eu avec X, (anciennement Twitter), qui a vu de nombreuses marques déserter la plateforme et ne plus payer pour effectuer de la publicité, donc.