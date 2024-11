France : un produit du Maghreb bannit, voici pourquoi

Photo d'illustration (unsplash)

Le groupe Les Mousquetaires vient d’annoncer une mesure emblématique pour ses enseignes Intermarché et Netto : l’arrêt total des ventes de fraises et de cerises importées pendant la période hivernale. Cette décision, qui cible particulièrement les produits marocains et espagnols, s’appliquera durant les mois de décembre et janvier.

La mesure s’inscrit dans une stratégie plus ambitieuse du groupe de distribution qui souhaite privilégier les circuits courts et la production locale. Les Mousquetaires se fixent comme objectif de multiplier par deux leur réseau de fournisseurs locaux d’ici 2027, pour atteindre 20 000 agriculteurs situés dans un rayon de 70 kilomètres autour des points de vente.

Si l’initiative peut paraître symbolique – ces produits ne représentant que 1% du chiffre d’affaires fruits et légumes du groupe – elle soulève néanmoins la question des modes de production intensifs pratiqués dans certains pays exportateurs. Les fraises commercialisées en hiver proviennent essentiellement du Maroc et d’Espagne, où elles sont cultivées hors-sol, tandis que les cerises sont importées du Chili ou d’Afrique du Sud.

L’enjeu majeur pour le groupe réside toutefois ailleurs. La tomate, premier légume frais consommé en France avec 13,6 kg par personne et par an, illustre la complexité du défi. Plus d’un tiers des tomates consommées dans l’Hexagone sont importées, principalement durant la saison hivernale. Le Maroc, la Belgique et les Pays-Bas dominent ce marché d’importation, questionnant ainsi la capacité des distributeurs à concilier demande constante et approvisionnement local.

Cette première étape vers une commercialisation plus responsable des fruits et légumes témoigne d’une prise de conscience progressive des acteurs de la grande distribution face aux enjeux de la saisonnalité et de l’approvisionnement de proximité.