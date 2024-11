Maghreb : plus de 400 millions $ pour renforcer le potentiel d’un port

Photo d'illustration : DR

Le Maroc intensifie ses investissements pour consolider son rôle en tant que plaque tournante des échanges commerciaux internationaux en renforçant les capacités de son complexe portuaire phare, Tanger Med. Avec l’appui de la Société financière internationale (SFI) et d’un consortium de banques internationales, le pays s’apprête à franchir un nouveau cap dans l’agrandissement de ses infrastructures portuaires.

La SFI a récemment octroyé un prêt de 197 millions d’euros (environ 215 millions de dollars) pour appuyer les plans d’expansion du port, visant principalement à développer le terminal dédié aux camions et aux passagers. Cet investissement marque une étape importante pour Tanger Med, qui souhaite augmenter sa capacité de manutention et améliorer ses installations pour répondre aux besoins croissants du commerce international. Ce complexe portuaire, déjà classé premier en Afrique et dans la Méditerranée pour le trafic de conteneurs, renforce ainsi sa position stratégique sur la scène mondiale.

Le financement de la SFI s’ajoute à un prêt commercial substantiel de 203 millions d’euros (soit près de 222 millions de dollars) accordé par un groupe de banques mené par JP Morgan. Ce soutien combiné vise à faire de Tanger Med un moteur essentiel du développement économique marocain et à répondre aux exigences de compétitivité et de durabilité dans le secteur du transport maritime. En parallèle, l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) apportera une garantie contre le non-respect des obligations financières, assurant une stabilité financière accrue au projet pour une durée de 15 ans.

Les ambitions du Maroc pour Tanger Med sont soutenues par des résultats impressionnants. En 2023, le port a atteint un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards de dollars et a traité un volume de 122 millions de tonnes de marchandises. Plus de 8,6 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) et 477 000 camions y ont transité, reliant le Maroc à 180 ports répartis dans le monde. Ce réseau étendu confirme le rôle central de Tanger Med dans le commerce régional et international.

L’agrandissement du complexe Tanger Med s’inscrit dans une vision globale de renforcement des infrastructures maritimes marocaines, avec des retombées positives attendues dans divers secteurs économiques. En investissant dans ses installations portuaires, le Maroc vise non seulement à consolider sa position stratégique dans le commerce maritime, mais aussi à soutenir sa croissance économique et son attractivité pour les investisseurs internationaux.

Ainsi, les ambitions marocaines dans les infrastructures portuaires se concrétisent grâce à des investissements solides et à un partenariat international stratégique, offrant des perspectives de développement durables et prometteuses pour l’avenir économique du pays.