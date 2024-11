Maghreb: cette armée de l’air se modernise

F16 américain

Depuis plusieurs années, le paysage sécuritaire du Maghreb est marqué par une évolution rapide des dispositifs de défense. Face à des défis croissants, les États de la région investissent dans des technologies militaires avancées pour sécuriser leurs frontières et garantir leur souveraineté. Le Maroc, en particulier, s’illustre par une stratégie ambitieuse visant à moderniser son arsenal militaire. Récemment, le Royaume a franchi une étape significative en intégrant des outils technologiques de pointe destinés à optimiser les opérations de ses Forces Royales Air (FRA).

Une avancée majeure a été réalisée grâce à un contrat signé avec l’entreprise américaine ELB Services LLC, qui s’étendra jusqu’en 2034. Ce partenariat stratégique prévoit la mise en œuvre d’un système informatique performant, basé sur l’exploitation UNIX, à la fois sur la base aérienne de Hill dans l’Utah et au Maroc. Cet outil permettra aux FRA de gérer une gamme étendue de missions, allant des combats aériens et de la reconnaissance à la guerre électronique, en passant par la logistique et le transport.

Selon Abdelhamid Harifi, expert militaire, ce nouveau système reflète la volonté du Maroc de renforcer l’efficacité de ses escadrons tout en optimisant ses ressources. Harifi rappelle également que les FRA, reconnues pour leur expertise technologique, disposent déjà de divers systèmes complémentaires, dont certains développés par des ingénieurs locaux. Cette autonomie dans l’innovation témoigne d’un savoir-faire national solide.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des Forces Royales Air, visant à maintenir une supériorité technologique face aux enjeux sécuritaires contemporains. En investissant dans des partenariats stratégiques internationaux, le Maroc consolide sa position comme acteur clé de la sécurité régionale, tout en assurant une gestion efficace et anticipative de ses capacités de défense.