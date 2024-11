Maghreb: des détails sur la visite éclair du président chinois

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

La présence chinoise s’affirme avec force dans les pays du Sud, alors que les tensions diplomatiques avec l’Occident s’accentuent. À travers une stratégie d’investissements colossaux et de partenariats économiques ciblés, Pékin tisse sa toile diplomatique en Afrique et au Moyen-Orient. Cette influence grandissante se manifeste par des accords commerciaux, des projets d’infrastructure et des collaborations technologiques qui redessinent progressivement l’échiquier géopolitique mondial.

Des échanges culturels comme nouveau levier diplomatique

Le président Xi Jinping a placé la dimension culturelle au cœur de sa récente visite au Maroc. Cette orientation marque un tournant dans les relations sino-marocaines, traditionnellement centrées sur l’économie. Le dirigeant chinois a particulièrement insisté sur l’importance des échanges entre les peuples, estimant qu’ils constituent le socle d’une amitié durable entre les deux nations. Cette approche reflète la volonté de Pékin de développer une influence multidimensionnelle, dépassant le simple cadre des accords commerciaux.

Publicité

Une coopération renforcée par la crise sanitaire

La pandémie de COVID-19 a servi de catalyseur au rapprochement entre le Maroc et la Chine. Le soutien apporté par Pékin durant cette période a considérablement renforcé la confiance mutuelle, comme l’a souligné le Prince héritier Moulay El Hassan lors de sa rencontre avec Xi Jinping. Cette collaboration sanitaire a ouvert la voie à de nouvelles perspectives de partenariat, notamment dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et la Route, projet phare de la diplomatie chinoise.

Des intérêts stratégiques convergents

Bien que qualifiée d’escale, cette visite de moins de 24 heures a permis aux deux pays de réaffirmer leur alignement sur plusieurs dossiers cruciaux. La préservation de la souveraineté nationale et la stabilité régionale figurent parmi les priorités partagées par Pékin et Rabat. Les résultats du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine et de la conférence ministérielle du Forum Chine-États arabes devraient se concrétiser par des projets tangibles. Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le Prince héritier ont d’ailleurs manifesté leur engagement à approfondir ce partenariat stratégique, démontrant la volonté marocaine de diversifier ses alliances internationales.