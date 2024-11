Maghreb: des séparatistes tués par des drones

Armée marocaine (DR)

Au Maroc, la question du Sahara occidental, bien qu’elle avance, n’est pour autant pas officiellement réglée. En effet, quand bien même le Royaume bénéficie d’un soutien international de plus en plus marqué, les séparatistes du Front Polisario continuent de réclamer l’indépendance de la région.

À ce titre, il n’est pas rare que de vives tensions éclatent. Récemment, un groupe de séparatistes de la milice du Front Polisario ont ainsi perdu la vie après avoir été pris pour cible par les autorités marocaines. Ces derniers, qui venaient d’Algérie, ont tenté de franchir le mur de défense mis en place par les FAR (Forces Armées Royales) avant d’être abattu dans la foulée.

Publicité

Deux membres du Polisario, abattus

Ces miliciens se trouvaient à bord de véhicules spécifiques. Quatre au total. Ils ont tenté de pénétrer la localité de Gleibat El Foula, à l’est du Mur des Sables, mais seront neutralisés avant d’y parvenir. Pour les empêcher d’agir, les FAR (Forces Armées Royales) ont utilisé un drone spécial. Selon un premier bilan, deux personnes auraient trouvé la mort, trois autres auraient été blessées.

Ce type de tentatives d’incursion est de plus en plus fréquent. En effet, la milice du Front Polisario dispose de son quartier général à Tindouf, en Algérie, d’où ils peuvent ainsi organiser et gérer leurs opérations. Côté marocain, malgré l’attachement au cessez-le-feu et la volonté affichée de trouver une porte de sortie politique et pacifique, les forces armées se réservent le droit de réagir.

L’Algérie, au soutien du Front Polisario

La moindre provocation est ainsi prise au sérieux par les FAR (Forces Armées Royales) qui n’hésitent ainsi pas à ouvrir le feu pour répondre aux provocations. Cette information ne manquera pas d’agacer l’Algérie qui ne cesse d’œuvrer en faveur du Polisario, qu’elle soutient fermement depuis plusieurs années maintenant, au point même de ne plus entretenir de relations diplomatiques avec son voisin Marocain.