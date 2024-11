Maghreb: inquiétudes autour des drones iraniens 

Armée marocaine (DR)

Alors que le Maroc reçoit de plus en plus de soutiens quant à son plan d’autonomie pour le Sahara occidental, le Front Polisario, qui réclame l’indépendance pure et simple de la région, ne l’entend pas de cette oreille. Récemment, des drones iraniens auraient été observés sur place.

Cette annonce, c’est Lahcen Haddad, représentant du Parti de l’Istiqlal, qui a tenu à la faire à l’occasion de sa venue lors de l’Assemblée politique du Parti populaire européen, qui s’est tenue le 21 et le 22 novembre dernier, du côté de La Valette, à Malte. Ce dernier a effectivement mis en garde contre l’utilisation de drones, mais aussi de missiles de confection iranienne, par le Polisario.

Le Maroc alerte sur les livraisons d’armes

Outre les instabilités sur place, Lahcen Haddad a rappelé que le Maroc était actuellement engagé dans le développement et la construction d’un gazoduc, entre le Maroc et le Nigéria. Un projet d’envergure, qui pourrait bien susciter la crispation des autorités, notamment si le Front Polisario se met à mener des opérations visant à semer le trouble et l’incertitude dans la région.

À ce titre, le gouvernement américain appelle à ce que l’Union européenne et le Maroc unissent leurs forces et soudent leurs liens, pour assurer une sécurité totale de cette région sous tension. Il a également appelé à demi-mot à ce que la situation soit âprement surveillée avec, s’il le fallait, l’objectif d’évoquer le sujet auprès des autorités iraniennes. L’objectif final reste d’assurer la sécurité et la stabilité de la région.

Le Front Polisario a-t-il fait appel à Téhéran ?

Une sortie qui intervient quelques semaines après que de premières révélations ont été faites quant à la vente d’armes par l’Iran aux miliciens du Front Polisario. Selon certaines sources, ces derniers auraient accès à des roquettes 9M22U ainsi que des Arash Standard, des armes de destructions pouvant atteindre des cibles situées de 120 à 250 kilomètres de distance.