Maghreb : la balance commerciale de ce pays affiche un excédent de 436 millions $

Dinar tunisien (Ph. Kapitalis)

La Tunisie connaît une amélioration notable de sa balance commerciale alimentaire. Pour les dix premiers mois de 2024, un excédent de 1,38 milliard de dinars (436 millions $) a été enregistré, marquant une avancée significative par rapport au déficit de 915 millions de dinars à la même période en 2023. Ce retournement de tendance, rapporté par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI), reflète des dynamiques commerciales marquées par des évolutions tant dans les exportations que dans les importations.

L’excédent commercial s’explique principalement par la forte hausse des exportations de deux produits phares de l’agriculture tunisienne : l’huile d’olive et les dattes. Ces produits, reconnus pour leur qualité à l’international, continuent de renforcer leur position sur les marchés étrangers, contribuant de manière substantielle à la balance commerciale.

En parallèle, la Tunisie a vu une diminution des importations de certaines denrées, notamment le sucre et les céréales, qui constituent habituellement une part importante de ses dépenses. Cette baisse des importations traduit une meilleure gestion des besoins locaux et pourrait également être liée à une conjoncture internationale favorable.

Cet excédent témoigne d’une certaine résilience de l’économie tunisienne dans un contexte mondial marqué par des fluctuations économiques et des tensions sur les marchés alimentaires. La performance du secteur agricole, particulièrement dans la filière oléicole et la production de dattes, illustre le potentiel stratégique de ces produits pour l’économie nationale.

Malgré ce résultat positif, la Tunisie devra maintenir ses efforts pour diversifier ses produits agricoles exportés et réduire sa dépendance aux importations. Investir dans les technologies agricoles, améliorer les infrastructures de stockage et soutenir les agriculteurs locaux seront des éléments clés pour préserver et renforcer cet élan.

Avec cet excédent commercial, la Tunisie pose les bases d’une gestion plus équilibrée de son commerce alimentaire, offrant des perspectives encourageantes pour les prochaines années.