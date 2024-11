Maghreb: la coupe du monde 2030 attendue de pied ferme

Photo de jason charters - Unsplash

Les retombées financières des Coupes du monde de football atteignent des sommets vertigineux à chaque édition. Le Qatar a ainsi investi près de 200 milliards de dollars dans les infrastructures pour le Mondial 2022, générant des revenus exceptionnels : 17 milliards de dollars d’impact économique direct pendant le tournoi. L’Afrique du Sud, première nation africaine à organiser l’événement en 2010, avait enregistré une hausse de 0,5% de son PIB grâce aux 3,6 milliards de dollars de retombées économiques. Le Brésil a lui aussi profité de cet effet catalyseur en 2014 avec 11,6 milliards de dollars de bénéfices.

Une manne économique multisectorielle

L’organisation de la Coupe du monde 2030 par le Maroc aux côtés de l’Espagne et du Portugal promet des retombées majeures pour l’économie marocaine. Le secteur touristique prévoit d’accueillir plus d’1,5 million de visiteurs supplémentaires durant la compétition, générant entre 2 et 3 milliards de dollars de recettes. Les hôtels anticipent des taux d’occupation exceptionnels, tandis que la restauration, les transports et le commerce devraient connaître une effervescence sans précédent. Les revenus issus des droits télévisuels et du parrainage publicitaire pourraient atteindre 3 milliards de dollars, insufflant une dynamique nouvelle à l’économie nationale. Cette impulsion devrait se traduire par une augmentation du PIB comprise entre 0,5% et 1% annuellement, représentant une progression de 3 à 4 milliards de dollars.

Un bond vers la modernisation des infrastructures

Le royaume chérifien mobilise des investissements colossaux pour moderniser ses équipements. Entre 3 et 5 milliards de dollars seront consacrés aux infrastructures sportives, incluant la construction et la rénovation de stades aux standards internationaux. Le projet phare demeure l’extension du TGV Al Boraq entre Casablanca et Agadir, estimée à 5 milliards de dollars. Le secteur hospitalier bénéficiera d’une enveloppe de 2 milliards de dollars pour ériger des établissements modernes, tandis que 1,5 milliard sera alloué au développement du réseau routier et des transports publics. Ces chantiers titanesques stimuleront la création d’emplois, avec 50 000 à 80 000 nouveaux postes à pourvoir.

L’héritage durable d’un événement planétaire

Au-delà des retombées économiques immédiates, le Mondial 2030 laissera une empreinte permanente sur le tissu social marocain. Les infrastructures développées amélioreront durablement la qualité de vie des citoyens, tandis que les équipements sportifs généreront des revenus annuels estimés à plus de 100 millions de dollars après la compétition. L’événement catalysera également la formation professionnelle dans les domaines de l’organisation, de l’hospitalité et du marketing, renforçant l’employabilité des jeunes Marocains. Toutefois, la réussite de ce projet ambitieux nécessite de relever plusieurs défis cruciaux : optimiser le modèle économique des installations, gérer efficacement la dette et accélérer la transformation numérique du pays, particulièrement face à des partenaires européens aguerris comme l’Espagne et le Portugal.