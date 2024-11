Maghreb : la France envoie une délégation militaire

Sébastien Lecornu avec des soldats français (Photo DNA / Cédric JOUBERT)

Les pays du Maghreb entretiennent des relations militaires étroites avec les puissances occidentales depuis plusieurs décennies. La France maintient une coopération soutenue avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie à travers des échanges d’expertise, des exercices conjoints et des programmes de formation. Les États-Unis et le Royaume-Uni participent également à la modernisation des forces armées maghrébines via des transferts technologiques et des manœuvres multilatérales. Cette collaboration permet aux armées maghrébines de renforcer leurs capacités opérationnelles tout en développant leur interopérabilité avec les standards de l’OTAN.

Les exercices conjoints, pilier de la coopération franco-marocaine

Une délégation militaire française a été envoyée au Maroc du 12 au 14 novembre, alors que la deuxième édition de l’exercice militaire franco-marocain consacré aux troupes de montagne vient de s’achever. Ces manœuvres conjointes illustrent l’étroite collaboration entre les forces des deux nations. Les unités spécialisées ont pu échanger leurs savoir-faire tactiques et techniques dans des environnements exigeants. Cette coopération opérationnelle permet d’harmoniser les procédures et de développer des synergies entre les forces françaises et marocaines, essentielles pour répondre aux défis sécuritaires actuels dans la région.

Une visite stratégique pour renforcer les liens militaires

La mission était conduite par le colonel Frédéric Dodet, responsable de la sous-direction Afrique et Moyen-Orient à la Direction Générale de l’Armement. Cette visite consolide les échanges récents entre les deux pays, notamment les entretiens du ministre français de la Défense Sébastien Lecornu avec les hauts responsables marocains lors du déplacement d’Emmanuel Macron. Les discussions ont impliqué Abdeltif Loudyi, ministre délégué à l’Administration de la Défense nationale, et le général Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales, démontrant l’importance accordée au renforcement des capacités militaires communes.