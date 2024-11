Maghreb: l’expansion de l’oléiculture prend de l’ampleur dans ce pays

Photo DR

L’Algérie poursuit sa stratégie de renforcement de sa position parmi les grands producteurs mondiaux d’huile d’olive. Le pays s’inscrit dans une dynamique de développement durable, visant à étendre la culture de l’olivier à de nouvelles régions, y compris dans des zones plus arides et désertiques, loin des côtes méditerranéennes traditionnelles.

L’une des initiatives phares de ce projet est un programme ambitieux de plantation d’un million d’oliviers, qui devrait être achevé d’ici la fin de l’année. Cette expansion a pour objectif non seulement de régénérer les vergers existants, mais également de faire croître l’oléiculture dans des provinces moins favorisées en termes de ressources hydriques, comme celles situées aux confins du désert. Pour ce faire, le gouvernement utilise les nappes phréatiques abondantes de ces régions, une ressource essentielle pour soutenir une telle entreprise agricole dans un contexte de pénurie d’eau croissante ailleurs, notamment en Tunisie voisine.

L’Algérie bénéficie d’une position de plus en plus favorable sur le marché mondial de l’olive. Selon le Conseil oléicole international, le pays se classe désormais au quatrième rang mondial pour la production d’olives de table et au septième pour la production d’huile d’olive. En termes de superficie, l’oléiculture occupe près de 443 000 hectares, un bond important par rapport aux 160 000 hectares recensés au début des années 2000. Ce secteur est d’une importance stratégique pour l’économie algérienne, en particulier pour la sécurité alimentaire, et bénéficie d’un soutien constant de l’État.

La production algérienne d’olives a connu une forte progression ces dernières années. En 2023, le pays a récolté plus de 9 millions de quintaux d’olives, dont environ 3 millions étaient destinés à la consommation directe. Le pays abrite également une grande diversité de variétés d’oliviers, plus de 48 au total, adaptées aussi bien à la production d’huile qu’aux olives de table. Cette diversité, combinée à une expertise locale en matière de semences et de techniques de conservation, constitue un atout majeur pour la consolidation du secteur.