Maghreb: record historique pour cette exportation

La région MENA, berceau historique du palmier dattier, constitue depuis des millénaires un centre névralgique de la production mondiale de dattes. De l’Égypte au Maroc, en passant par l’Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ces fruits emblématiques représentent non seulement un pan crucial de l’héritage culinaire régional, mais aussi un levier économique substantiel. Les dattes, connues pour leur valeur nutritive exceptionnelle et leur importance culturelle, génèrent des revenus considérables pour les pays producteurs, tout en assurant la subsistance de millions d’agriculteurs et de commerçants à travers la région.

Une récolte tunisienne qui marque l’histoire

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la Tunisie vient de franchir un cap historique avec l’exportation de 180 000 tonnes de dattes, générant un revenu impressionnant de 884 millions de dinars pour la saison en cours. Cette performance remarquable témoigne du dynamisme de la filière dattière tunisienne, qui parvient à maintenir sa compétitivité sur les marchés internationaux malgré une concurrence accrue. Dorsaf Ben Ahmed, figure de proue du secteur en tant que présidente de la Commission de commercialisation au sein du Conseil international des dattes, souligne toutefois un paradoxe : tandis que les exportations battent des records, la consommation mondiale moyenne par habitant stagne à 300 grammes.

Les défis d’un marché en mutation

Le secteur privé émerge comme un acteur incontournable dans l’évolution du marché des dattes. La création d’une structure consultative au sein du Conseil international des dattes illustre la volonté d’adaptation aux nouvelles réalités du marché. Sur le plan local, les prix demeurent étonnamment stables depuis les années 1980, comme le confirme Ahmed Belaïfa, ancien président de l’Ordre des experts-comptables. À Tozeur, les dattes de qualité supérieure se négocient entre 6 et 7 dinars, maintenant un équilibre remarquable entre accessibilité pour les consommateurs et rentabilité pour les producteurs.

Une stratégie d’expansion nécessaire

Face aux enjeux actuels, la Tunisie déploie une stratégie à plusieurs niveaux pour consolider sa position sur l’échiquier international. Le pays mise sur la diversification de ses marchés d’exportation et l’amélioration continue de la qualité de sa production. La Commission de commercialisation concentre ses efforts sur des initiatives visant à stimuler la consommation mondiale, considérée comme un pilier fondamental du développement économique du secteur. Cette approche proactive, combinée à la stabilité des prix et à l’accessibilité du produit pour les particuliers, dessine les contours d’une filière résiliente et prometteuse pour l’économie tunisienne.