Maghreb: relance d’un gros projet de raffinerie

Photo : Reuters

L’économie algérienne traverse actuellement une phase dynamique de transformation, marquée par des initiatives stratégiques ambitieuses. Le gouvernement multiplie les efforts pour diversifier et moderniser ses infrastructures industrielles, avec une attention particulière portée aux projets énergétiques structurants qui promettent de repositionner le pays sur l’échiquier économique international.

Le projet de raffinerie à Hassi Messaoud illustre parfaitement cette volonté de renouveau économique. Après plusieurs mois d’incertitude, le méga-projet de 4 milliards de dollars connaît un second souffle grâce à un partenariat international innovant. La joint-venture désormais composée de Técnicas Reunidas, entreprise espagnole (51%), et de Sinopec, groupe énergétique chinois (49%), a pris le relais du précédent consortium, marquant une nouvelle étape décisive pour cette infrastructure stratégique.

La future raffinerie, dont la construction s’échelonnera sur 65 mois, représente un enjeu majeur pour Sonatrach. Avec une capacité de production annuelle de 5 millions de tonnes, elle permettra de générer 2,7 millions de tonnes de gasoil, 1,7 million de tonnes d’essence et 500 000 tonnes de bitume. L’objectif est clairement affiché : reconquérir une position d’exportateur de carburants sur le marché international, un statut perdu depuis 2010.

L’intégration de Sinopec dans ce projet n’est pas anodine. Le groupe chinois entretient déjà des relations étroites avec Sonatrach, ayant signé en juin dernier un protocole d’accord stratégique. Ce partenariat vise à élargir la coopération dans des domaines aussi variés que l’exploration, les énergies renouvelables, la pétrochimie et l’ingénierie pétrolière.

Au-delà de ses ambitions exportatrices, la raffinerie jouera un rôle crucial dans le développement des grands projets structurants du Sud algérien. Qu’il s’agisse de soutenir les initiatives agricoles ou de contribuer au secteur minier, cette infrastructure s’inscrit dans une vision globale de développement territorial.

La première réception des unités est programmée pour 2027, marquant potentiellement un tournant dans la stratégie industrielle algérienne. Un projet qui traduit la volonté présidentielle de modernisation et de dynamisation de l’économie nationale, en misant sur des partenariats internationaux stratégiques. Pour Sonatrach, l’enjeu est de taille : non seulement reconstituer ses capacités d’exportation, mais aussi affirmer sa capacité d’innovation et de résilience face aux défis énergétiques contemporains.