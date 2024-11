Maghreb : un aéroport à l’arrêt depuis 10 ans va bientôt reprendre du service

Photo d'illustration

Après des années de turbulences politiques et sécuritaires, la Libye s’engage dans une phase de renouveau de son secteur aérien. En capitalisant sur la stabilité progressive qui s’installe, le gouvernement libyen place la réhabilitation de l’aviation civile au cœur de sa stratégie pour revitaliser l’économie et rétablir les connexions avec le reste du monde.

En ce mois d’octobre, l’aéroport international de Tripoli, symbole des espoirs de modernisation, a accueilli un premier vol test après presque une décennie de fermeture due aux destructions de la guerre civile. Cet essai marque le premier pas vers une réouverture complète, annoncée par le ministère des Transports comme une priorité nationale. Un groupe d’entreprises libyennes, égyptiennes et turques a été sélectionné pour achever les travaux de reconstruction, plusieurs fois retardés, mais jugés désormais essentiels pour améliorer la connectivité de Tripoli.

Le développement de l’aviation civile est perçu comme une alternative cruciale aux infrastructures routières du pays, encore dégradées. Il est aussi un levier pour encourager les échanges économiques et diplomatiques. La réouverture de l’aéroport de Tripoli devrait notamment alléger la pression sur l’aéroport de Mitiga, principal point d’entrée du pays, en offrant une capacité renforcée pour le transport de passagers et de marchandises vers la capitale et au-delà.

Au cœur de cette relance, le gouvernement libyen cherche à établir des partenariats stratégiques pour accélérer la réintégration de la Libye dans le réseau aérien international. Les vols vers l’Italie ont déjà repris, marquant une percée importante, tandis que des discussions se poursuivent pour lever les restrictions imposées par l’Union européenne. Actuellement, les compagnies libyennes ne peuvent desservir aucun pays de l’UE, ce qui force les voyageurs à emprunter des itinéraires plus longs en passant par des hubs régionaux comme Tunis ou Istanbul.

Les autorités libyennes misent sur un secteur aérien en plein essor pour diversifier l’économie nationale et offrir des services essentiels aux voyageurs, aux entreprises et aux investisseurs. En veillant à la sécurité et en collaborant avec des partenaires internationaux, la Libye espère tourner la page des années de crise et s’inscrire dans une dynamique d’ouverture et de croissance durable.

Alors que le pays redéploie ses ailes dans le ciel africain et méditerranéen, la relance de l’aviation libyenne se dessine comme une étape essentielle pour restaurer le rayonnement régional de la Libye et offrir de nouvelles perspectives économiques et sociales à ses citoyens.