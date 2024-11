Maghreb: une compagnie étoffe sa flotte avec de nouveaux avions

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

Au Maghreb, les économies locales reposent principalement sur l’extraction, la production et l’export d’hydrocarbures. Mais le tourisme occupe une place tout aussi importante. De fait, il faut s’adapter et investir pour rester concurrentiels et proposer à la clientèle la possibilité de rapidement se déplacer.

Au Maroc, la Royal Air Maroc, compagnie aérienne nationale marocaine, a confirmé qu’elle allait bientôt recevoir deux nouveaux appareils. Des Boeing Dreamliner qui viendront compléter sa flotte de long-courriers, d’ici au début de l’année 2025. En réceptionnant ces deux nouveaux avions, la compagnie aérienne sera alors propriétaire de 10 de ces mêmes appareils.

Un grand plan de développement pour 2030

Une acquisition attendue, qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan de modernisation et d’expansion de la flotte de la RAM (Royal Air Maroc). Celle-ci souhaite développer son parc et le faire monter jusqu’à 200 appareils au total (tous types d’avions confondus) d’ici à 2030. Encore un peu de travail est donc nécessaire d’ici aux cinq prochaines années, mais la compagnie l’assure : elle est dans les temps.

Ces avions modernes lui permettront de proposer des services plus complets et en phase avec les attentes des consommateurs. En outre, plus d’avions signifie également d’être en mesure de renforcer sa présence à l’international, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs dans le monde. Une manière de confirmer les ambitions marocaines en matière de tourisme.

Des ambitions et des objectifs élevés

Aujourd’hui, la Royal Air Maroc exploite cinq de ses B787-8 Dreamliner et devrait bientôt enregistrer l’arrivée de nouveaux modèles, les B787-9. Une version revisitée et optimisée des produits phrases de Boeing. Une vraie fierté pour Abdelhamid Addou, directeur général de la compagnie aérienne marocaine, qui espère ainsi que son entreprise soit en capacité d’atteindre l’ensemble de ses objectifs.