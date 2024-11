Maghreb: une nouvelle compagnie aérienne fait son entrée

Photo Unsplash

Le paysage aérien maghrébin, longtemps dominé par des acteurs établis, s’apprête à accueillir un nouveau protagoniste. Un vent de renouveau souffle sur les routes commerciales reliant la Turquie et l’Algérie, avec l’émergence d’une compagnie qui ambitionne de redessiner les contours du transport aérien régional. AJet, jeune compagnie low-cost turque, s’apprête à marquer son entrée sur le marché algérien à compter du 25 décembre 2024.

Filiale de Turkish Airlines et basée à Ankara, elle entend insuffler une dynamique nouvelle dans les relations aériennes entre les deux pays. Son réseau international composé de plus de 122 destinations témoigne de son potentiel et de son expérience. La stratégie d’AJet repose sur une approche innovante.

Ciblant initialement trois villes turques — Istanbul, Ankara et Antalya — la compagnie desservira les principales métropoles algériennes : Alger, Oran et Constantine. Cette connexion directe vise à faciliter les échanges commerciaux, culturels et touristiques. Un positionnement stratégique se dessine à travers le choix de son premier directeur, Ayoub Ouahabi, première figure d’origine algérienne à diriger une compagnie aérienne turque.

Ce choix symbolise la volonté de créer un ancrage local et de développer une relation de proximité avec le marché algérien. La compagnie mise sur une approche différenciante : proposer des tarifs attractifs sans compromettre la qualité du service. Son objectif est de démocratiser le transport aérien en offrant des voyages confortables et économiques.

Cette approche promet de dynamiser la concurrence, notamment face à Air Algérie, et de répondre à une demande croissante de mobilité entre les deux rives de la Méditerranée. Les observateurs du secteur aérien noteront que cette arrivée intervient dans un contexte où l’Algérie continue de susciter l’intérêt des compagnies internationales. Malgré des rumeurs récentes concernant l’arrivée d’Etihad Airways qui ont été rapidement démenties, AJet confirme sa détermination à s’implanter durablement.