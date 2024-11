Maghreb: voici les 3 pays les plus riches selon un classement

Photo DR

L’indice HelloSafe Prosperity, un baromètre économique mondial évaluant 186 nations à travers six critères fondamentaux, vient de publier son classement 2024. Cet outil de mesure prend en compte le PIB par habitant, le Revenu National Brut par habitant, le taux d’épargne nationale brute, l’Indicateur de Développement Humain, le coefficient de Gini et le taux de pauvreté. Au niveau du Maghreb, les résultats révèlent une hiérarchie économique particulière entre les pays de la région.

L’Algérie domine le trio maghrébin

L’Algérie se démarque nettement au sein du Maghreb avec un score de 40,36 points à l’indice de prospérité HelloSafe. Cette performance lui permet non seulement de dominer ses voisins maghrébins mais également de décrocher la troisième place du classement africain. Le pays doit cette position à plusieurs facteurs économiques positifs, notamment une relative stabilité macroéconomique et des indicateurs de développement humain favorables.

Une disparité marquée entre les trois pays

La Tunisie arrive en deuxième position parmi les pays du Maghreb. Le pays, classé sixième à l’échelle africaine, maintient une position intermédiaire qui témoigne de ses efforts de développement économique. Le Maroc complète ce trio maghrébin en se positionnant à la huitième place du classement africain, avec un score de 30,02 points. Cette répartition met en lumière les écarts de développement économique existant entre ces trois nations pourtant géographiquement proches.

Le contexte africain et mondial

Les performances des pays maghrébins méritent d’être analysées dans leur contexte continental. L’île Maurice domine le classement africain avec 41,05 points, suivie des Seychelles avec 40,77 points. À l’échelle mondiale, les nations européennes trustent les premières places, le Luxembourg occupant le sommet du classement avec 86,2 points, talonné par la Norvège (85,1) et l’Irlande (84,7). Le Qatar et Singapour se distinguent comme les seules puissances non européennes du top 5. Cette comparaison internationale souligne le potentiel de progression économique des pays maghrébins, tout en mettant en perspective leurs réalisations actuelles dans un environnement économique mondial hautement compétitif.