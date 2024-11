Peine de mort : ce pays arabe a exécuté plus de 100 étrangers

Dans certains pays à travers le monde, la peine de mort est toujours autorisée. C’est notamment le cas en Afghanistan, au Bangladesh, en Birmanie, en Corée du Nord, en Inde ou encore au Qatar et en Arabie Saoudite. Ce dernier pays vient d’ailleurs de franchir la barre des 100 étrangers exécutés.

Un “record”. En effet, selon les informations dévoilées par l’Agence France-Presse, l’Arabie Saoudite aurait franchi, ce week-end, la barre des 100 étrangers exécutés sur son sol après avoir été condamnés à la peine de mort. En effet, Moussa Saleh, ressortissant yéménite, a été exécuté ce samedi à Najran, au sud du pays, après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue.

101 étrangers exécutés en Arabie Saoudite

De fait, les autorités saoudiennes ont condamné à mort 101 personnes étrangères au cours de cette année 2024, soit le plus grand nombre d’exécutions d’étrangers jamais réalisées en une seule année. Des chiffres plus tard confirmés par Taha al-Hajji, responsable saoudien d’une organisation de défense des droits de la personne qui se trouve du côté de Berlin, en Allemagne.

En 2022 et 2023, le nombre d’exécutions de ressortissants étrangers avait été le même, s’élevant à 34. Largement suffisant toutefois, pour que de nombreux observateurs et groupes de défense des droits de la personne critiquent et pointent ouvertement du doigt le fait que la peine capitale soit toujours tolérée dans le Royaume. Pour beaucoup, il s’agit là d’un vrai décalage entre des pratiques ancestrales et la volonté de réformer.

Déjà 274 exécutions en 2024

Car à l’international, l’Arabie Saoudite tente d’afficher un visage moderne, celui d’un pays tourné vers l’avenir. Ses nombreuses réformes et ses projets colossaux en sont les meilleurs exemples. Malgré cela, le fait que la peine de mort soit toujours autorisée est un frein. Au total, ce sont 274 exécutions qui ont ainsi eu lieu en cette année 2024, alors qu’elles n’étaient “que” de 198 en septembre dernier.