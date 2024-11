Primuds: Axel Merryl décroche fièrement un titre pour le Bénin

Axel Merryl (Photo urbenhits)

La cérémonie des Prix Internationaux des Musiques Urbaines (PRIMUD) représente l’un des rendez-vous majeurs de la scène musicale africaine. Organisé chaque année à Abidjan, cet événement rassemble les talents les plus prometteurs du continent pour célébrer l’excellence et l’innovation dans la musique urbaine. La 9ᵉ édition, tenue le 10 novembre 2024, a particulièrement mis en lumière les artistes d’Afrique de l’Ouest, récompensant leur créativité et leur impact sur l’industrie musicale contemporaine.

Une ascension fulgurante dans l’industrie musicale

Le sacre d’Axel Merryl comme meilleur artiste d’Afrique de l’Ouest aux PRIMUD 2024 marque l’apogée d’une année exceptionnelle pour le chanteur béninois. Face à une concurrence redoutable de quinze artistes, parmi lesquels brillent les stars Santrinos, Iba One, Sidiki Diabaté et Fanicko, le jeune prodige a su convaincre le jury par son talent et sa singularité. Cette reconnaissance internationale vient couronner un parcours déjà jalonné de succès, notamment sa nomination remarquée lors de l’édition précédente des PRIMUD.

Des performances qui marquent les esprits

L’auteur de l’album « Température » a démontré sa capacité à transcender les frontières en offrant un spectacle mémorable au Casino de Paris en juin 2024. Cette prestation sur une scène mythique française illustre l’envergure internationale qu’a su acquérir l’artiste béninois. Son tube « Kimi » lui a notamment permis de rafler plusieurs distinctions majeures dans son pays natal en 2023, dont les titres de meilleur artiste de l’année, meilleur clip et meilleur single.

Un ambassadeur musical pour le Bénin

Cette consécration aux PRIMUD 2024 consolide la position d’Axel Merryl comme figure de proue de la musique béninoise sur la scène internationale. Son succès témoigne du dynamisme de la création musicale au Bénin et ouvre la voie à une nouvelle génération d’artistes. L’évolution constante de sa carrière, marquée par des productions de qualité et des performances scéniques remarquables, illustre le potentiel de la musique urbaine africaine à conquérir un public toujours grandissant.