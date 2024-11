Tourisme au Maghreb : voici le classement des 3 pays les plus sûrs

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Entre plages méditerranéennes, sites archéologiques millénaires et paysages désertiques à couper le souffle, le Maghreb attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Cette région d’Afrique du Nord, riche de son patrimoine historique et culturel, séduit autant par ses médinas labyrinthiques que par ses oasis verdoyantes. Les trois pays phares – Maroc, Algérie et Tunisie – rivalisent d’atouts touristiques, des montagnes de l’Atlas aux dunes sahariennes, en passant par des villes impériales et des stations balnéaires prisées.

La sécurité, critère déterminant pour les voyageurs

La plateforme comparative HelloSafe vient de publier son index de sûreté mondiale, un baromètre précieux pour les voyageurs. Cette étude approfondie évalue 35 critères essentiels, notamment les risques de catastrophes naturelles, le niveau de violence sociétale et la qualité des infrastructures de santé. Sur une échelle de 0 à 100 points, où 0 représente une sécurité optimale, les trois nations maghrébines obtiennent des résultats remarquablement proches, témoignant d’une stabilité régionale encourageante.

Un trio maghrébin aux performances similaires

La Tunisie décroche la première place régionale avec un score de 39,25 points, talonnée par le Maroc qui affiche 39,92 points. L’Algérie complète le podium avec 40,52 points. Ces résultats placent les trois pays dans la catégorie « sûre« , aux côtés de destinations européennes réputées comme la France, l’Espagne ou l’Italie. Cette reconnaissance internationale renforce l’attractivité touristique de la région, déjà appréciée pour son hospitalité légendaire et son art de vivre méditerranéen.

Une région qui se distingue à l’échelle mondiale

L’analyse globale de HelloSafe révèle que l’Islande domine le classement mondial avec 18,23 points, suivie par Singapour (19,99) et le Danemark (20,05). Le Qatar, seul pays arabe parmi les quinze nations les plus sûres, obtient 23,33 points. À l’opposé, les Philippines ferment la marche avec 82,32 points, devant la Colombie (79,21) et le Mexique (78,42). La performance des pays maghrébins, située dans la moyenne supérieure mondiale, confirme leur statut de destinations touristiques fiables. Cette stabilité sécuritaire, combinée à leur richesse culturelle et naturelle exceptionnelle, positionne le Maghreb comme une région touristique incontournable pour les années à venir.