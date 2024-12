Armement au Maghreb: ce pays s’équipe auprès de l’Inde

Narendra Modi (DR)

La modernisation militaire accélérée à l’échelle mondiale touche particulièrement le continent africain. Les tensions géopolitiques, les menaces sécuritaires et la volonté d’autonomie stratégique poussent de nombreux pays à renouveler leurs équipements militaires. L’Asie, avec l’Inde en tête, émerge comme un fournisseur majeur d’armements, proposant des solutions technologiques compétitives à des coûts maîtrisés. Cette dynamique redessine progressivement la carte des alliances militaro-industrielles traditionnelles, dominées historiquement par les puissances occidentales et la Russie.

Le Maroc diversifie ses sources d’approvisionnement militaire

Les Forces Armées Royales marocaines renforcent leur flotte logistique avec une nouvelle commande de camions militaires indiens Tata 6×6 LPTA 2445. Cette acquisition complète les 90 véhicules déjà livrés en janvier 2023, démontrant la solidité des relations militaires entre Rabat et New Delhi. La particularité de cette nouvelle commande réside dans sa configuration « Defence Dump Truck », axée sur le transport de matériaux de construction, de fournitures et d’eau, contrairement aux précédents modèles destinés au transport de troupes et de munitions.

Une coopération militaire indo-marocaine grandissante

La relation défense entre l’Inde et le Maroc prend une nouvelle dimension avec ces acquisitions successives. Les experts militaires indiens soulignent que ces véhicules améliorent considérablement les capacités logistiques des Forces Armées Royales, notamment grâce à leur adaptabilité aux terrains accidentés. Cette fiabilité technique renforce l’autonomie opérationnelle des unités marocaines dans des zones géographiques complexes.

Un partenariat stratégique aux multiples facettes

Au-delà de simples transactions d’équipements, la collaboration indo-marocaine dans le domaine de la défense ouvre la voie à des transferts de technologies et des échanges d’expertise. Les camions Tata représentent une solution pragmatique pour les forces armées marocaines. Cette coopération militaire illustre l’émergence de nouveaux axes stratégiques dans l’industrie mondiale de la défense, où les pays émergents occupent une place croissante comme fournisseurs d’équipements militaires sophistiqués.