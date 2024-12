Bénin : les femmes journalistes formées sur les outils d’observation de la terre

PHOTO : NASA

L’institut de recherches halieutiques et océanographiques du Bénin a organisé un atelier de formation des femmes journalistes du Club Gmes&Africa sur les outils d’observation de la Terre pour la gestion du littoral qui s’est tenu jeudi 12 décembre 2024 à la direction de la production halieutique.

À travers cet atelier de formation, l’Inrhob a pour objectifs de former et informer les femmes journalistes béninoises sur les outils d’Observation de la Terre relatifs aux enjeux des changements climatiques dans le monde et au Bénin ; former les journalistes pour renforcer la résilience des populations dans les zones côtières, faire une sortie pédagogique sur les côtes béninoises pour montrer, les manifestations des changements climatiques aux femmes journalistes ; dynamiser le réseau de discutions et de partages des meilleures stratégies d’adaptation aux changements climatiques entre les chercheurs et les femmes journalistes.

En effet, de plus en plus, les impacts des changements climatiques ne sont plus à démontrer. Ils sont réels et perceptibles sur les côtes africaines avec des manifestations telles que le réchauffement climatique, la montée du niveau de l’océan avec ses corollaires (submersions marines), l’érosion côtière avec l’avancée galopante de l’océan (pertes des habitations et infrastructures des populations côtières), etc. Au Bénin, les impacts des changements climatiques sont encore alarmants avec la perte des habitations et des infrastructures sociocommunautaires installées sur les côtes ; la dégradation de la biodiversité ; la dégradation du cadre de vie des populations, entre autres. Comme solutions, le programme Global Monitoring Environnent for Security and Africa (Gmes & Africa) propose l’Observation de la Terre (OT) à travers le projet « Marine and Coastal Areas Management in North and West Africa (MarCNoWA) ». L’observation de la Terre à travers l’acquisition des images satellitaires et les systèmes d’information géographique (SIG) apparaît comme un premier pas pour montrer aux populations et au public les enjeux environnementaux qui minent la planète en général et les pays côtiers en particulier.

Cette formation a été caractérisée par des communications suivies de débats sur les outils d’observation de la Terre relatifs aux enjeux des changements climatiques avec les femmes journalistes et une sortie sur les points chauds de l’érosion côtière sur les côtes béninoises pour l’observation des manifestations des changements climatiques en relation avec les images satellitaires.