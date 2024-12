Bénin : une église et des commerces détruits à Pahou

À Pahou, un arrondissement de la commune de Ouidah au Bénin, une opération de dégagement de l’espace public a conduit à la destruction d’une église, de boutiques et de hangars. Cette intervention, orchestrée par les autorités locales, dont le maire de Ouidah et le préfet de l’Atlantique, a surpris par son exécution rapide et sans préavis apparent.

Selon des témoignages recueillis par Bip Radio, les démolitions ont été effectuées à l’aide d’un bulldozer près du marché de Pahou. Les autorités justifient ces actions par l’occupation illégale de terrains publics. Cependant, plusieurs commerçants dénoncent l’absence d’une notification préalable, ce qui leur aurait laissé peu ou pas de temps pour évacuer leurs marchandises.

Carlos, un commerçant affecté, exprime son désarroi : « Ils sont venus tôt le matin nous informer que nos installations allaient être détruites immédiatement. Nous n’avons pas pu tout sauver. C’est une grande perte. » Un autre commerçant, tout aussi désemparé, souligne l’absence de communication officielle : « Aucune notification écrite ne m’a été remise. Tout s’est passé brutalement. »

De son côté, le maire de Ouidah soutient que des actions de sensibilisation avaient été organisées pour préparer les occupants à libérer l’espace. Pourtant, ces affirmations sont remises en question par plusieurs victimes des démolitions. Au sein du marché de Pahou, l’opération a toutefois trouvé un écho favorable chez certaines vendeuses. Elles estiment que la suppression des boutiques extérieures attirera davantage de clients dans les allées du marché. « Ces installations nuisaient à nos ventes. Maintenant, nous espérons une meilleure activité commerciale », confie une vendeuse.