La Chine démontre sa puissance technologique à travers des réalisations colossales depuis plusieurs décennies. Le pays excelle particulièrement dans les domaines de l’intelligence artificielle, des télécommunications 5G, des énergies renouvelables et de l’exploration spatiale. Sa capacité à mener des projets d’infrastructure titanesques témoigne de sa maîtrise technique et de son ambition de leadership mondial. Le barrage des Trois-Gorges illustre parfaitement cette prouesse technologique chinoise, mais soulève également des préoccupations inattendues de la part des scientifiques.

Une infrastructure qui défie les lois de la physique

Le barrage des Trois-Gorges, achevé en 2012 après 18 années de travaux, représente un exploit d’ingénierie sans précédent. Cette centrale hydroélectrique, la plus imposante au monde, s’étend sur 2 335 mètres de long et culmine à 185 mètres de hauteur. Sa capacité de rétention d’eau atteint 40 kilomètres cubes, soit l’équivalent de 40 000 milliards de litres. Cette masse d’eau colossale attire l’attention des chercheurs de la NASA, qui y voient un facteur potentiel de modification des paramètres terrestres fondamentaux.

L’effet papillon à l’échelle planétaire

Les observations de la NASA révèlent un phénomène surprenant : le remplissage du barrage pourrait influencer la rotation même de notre planète. Cette théorie repose sur le concept du moment d’inertie, comparable au mouvement d’un patineur qui modifie sa vitesse de rotation en repliant ses bras. Le Dr Benjamin Fong Chao, géophysicien au Centre de vol spatial Goddard, affirme que l’accumulation d’eau dans le barrage pourrait déplacer le pôle terrestre de deux centimètres et augmenter la durée d’une journée de 0,06 microsecondes.

Un signal d’alarme pour l’avenir

Cette découverte souligne l’impact considérable des activités humaines sur les mécanismes terrestres. Le ralentissement de la rotation terrestre, déjà observé naturellement en raison de l’attraction lunaire, se trouve amplifié par les constructions humaines massives et le changement climatique. La fonte des glaces polaires et la montée des eaux contribuent également à ce phénomène en modifiant la distribution des masses sur Terre. Face à ces changements, les scientifiques envisagent l’introduction d’une « seconde intercalaire négative » pour maintenir la synchronisation des horloges atomiques. Cette situation n’est pas uniquement imputable à la Chine, car d’autres pays comme les États-Unis, le Brésil et l’Inde ont également construit des barrages hydroélectriques majeurs, dont l’effet cumulé pourrait s’avérer significatif pour notre planète.