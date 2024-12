Coopération stratégique au Maghreb: deux pays passent à la vitesse supérieure

© Pixabay

Les relations bilatérales entre l’Algérie et la Tunisie franchissent actuellement une étape significative de rapprochement stratégique. Les deux pays, partageant des liens historiques profonds, renforcent progressivement leurs collaborations économiques et industrielles. Cette dynamique se traduit par une volonté commune de consolider leurs partenariats, dépassant les traditionnelles relations diplomatiques pour embrasser une coopération plus pragmatique et constructive, centrée sur des opportunités économiques concrètes.

Les récents échanges entre les ministres algérien de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Gherieb, et tunisien de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafeez, illustrent parfaitement cette nouvelle ambition. Les discussions ont mis en lumière plusieurs secteurs prometteurs de collaboration, notamment le textile, le cuir, l’industrie pharmaceutique, les industries alimentaires et la production de pièces détachées automobiles.

Une proposition stratégique émerge de ces discussions : la création d’une task force conjointe. Cet organe aura pour mission principale d’élaborer une feuille de route détaillée visant à identifier et développer les opportunités de partenariat entre les secteurs publics et privés des deux pays. L’objectif est ambitieux mais réaliste : établir une plateforme de coopération multiséctorielle qui transcende les frontières traditionnelles.

Le projet prévoit également le développement des zones frontalières, qui serviraient de base pour des initiatives d’exportation communes, en particulier vers les marchés africains. Cette approche témoigne d’une vision géoéconomique innovante, cherchant à mutualiser les ressources et les compétences. Du côté tunisien, l’accent est mis sur l’intensification des échanges institutionnels. L’idée est de favoriser une présence croisée des institutions des deux pays, tout en renforçant la coordination entre les organismes de soutien à l’investissement.

Cette dynamique de rapprochement pourrait représenter un tournant dans les relations algéro-tunisiennes, passant d’une logique de coopération passive à une stratégie proactive de développement économique commun. Les perspectives ouvertes par cette task force sont porteuses de promesses pour les deux nations.