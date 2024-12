Essence au Maghreb: voici le pays le plus cher du monde arabe

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

En décembre 2024, le Maroc se positionne comme le pays arabe où le diesel est le plus cher, avec un prix moyen de 1,13 dollar américain par litre. Cette situation représente un fardeau considérable pour la population marocaine, déjà confrontée à des défis socioéconomiques importants.

Dans le classement des pays arabes, on observe une grande disparité des prix. La Jordanie arrive en deuxième position avec 0,95 dollar par litre, suivie par la Syrie à 0,76 dollar, montrant ainsi des écarts significatifs entre les différents pays de la région des prix du fioul à la pompe, impactant donc plus ou moins le consommateur final.

Publicité

Les prix du diesel dans le monde arabe

Plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord affichent des prix variables, avec notamment :

Les Émirats arabes unis : 0,73 dollar/litre

La Tunisie : 0,69 dollar/litre

Le Liban : 0,67 dollar/litre

Le Qatar : 0,56 dollar/litre

L’Arabie Saoudite : 0,30 dollar/litre

À l’autre extrémité du spectre, l’Algérie et la Libye se distinguent par leurs prix particulièrement bas. L’Algérie propose le diesel à 0,21 dollar le litre, tandis que la Libye affiche le tarif le plus bas de la région avec seulement 0,03 dollar par litre. Un prix qui pourrait effectivement faire frémir certains pays, européens principalement, où comme vous le verrez dans la suite de cet article, les prix à la pompe sont particulièrement élevés.

Comparaison avec le reste du monde

En perspective, le prix du diesel au Maroc (1,13 dollar) se révèle particulièrement élevé comparé aux moyennes internationales. En Europe, les prix oscillent entre 1,50 et 2,00 dollars le litre, notamment en France et en Allemagne, tandis qu’en Asie, les tarifs sont généralement plus bas : le Japon affiche environ 1,30 dollar/litre, et la Chine maintient des prix autour de 1,10 dollar/litre, similaires à ceux du Maroc.