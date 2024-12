Extraire de l’uranium de l’eau de mer : des chercheurs chinois font une découverte

L’uranium, élément chimique stratégique pour la production énergétique, recèle des trésors insoupçonnés au cœur des océans. Des chercheurs chinois viennent de révéler une innovation technologique surprenante : l’utilisation de cire de bougie comme matériau de base pour développer une technique révolutionnaire d’extraction de l’uranium directement depuis l’eau de mer. Cette découverte pourrait transformer radicalement notre approche de l’approvisionnement énergétique mondiale.

Les océans dissimulent une ressource colossale et peu exploitée : leurs eaux contiennent près de 1 000 fois plus d’uranium que les terres émergées. Actuellement, les réserves terrestres s’amenuisent, avec une perspective d’épuisement estimée à un peu plus d’un siècle. Face à ce défi, la méthode développée par l’équipe de recherche chinoise ouvre des perspectives prometteuses pour sécuriser l’approvisionnement en combustible nucléaire.

La technique innovante repose sur la création de particules de gel à base d’eau, fabriquées à partir de cire de bougie. Ces particules présentent une capacité remarquable à isoler efficacement l’uranium des masses liquides océaniques. Comparativement aux méthodes traditionnelles d’extraction, cette approche se distingue par son coût potentiellement plus bas et son empreinte environnementale réduite.

Au-delà de son potentiel énergétique, cette découverte pourrait atténuer certaines tensions géopolitiques. Les pays tributaires des importations d’uranium en provenance de quelques fournisseurs majeurs – Kazakhstan, Canada et Australie – gagneraient en autonomie et en résilience face aux fluctuations du marché.

Les implications scientifiques dépassent largement le seul domaine nucléaire. Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives en science des matériaux et en nanotechnologie, laissant entrevoir des applications potentielles dans la purification de l’eau ou le stockage énergétique. Toutefois, des défis demeurent, notamment concernant la viabilité économique et technique à long terme.