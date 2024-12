Libations aux ancêtres au Bénin: la partition de Dada Dédivê Soxodjogbé Agoli-Agbo pour la paix

Les princes, princesses et dignitaires du plateau d’Abomey notamment ceux de la lignée royale Agoli-Agbo, ont été le témoin privilégié de la cérémonie traditionnelle de libations aux mânes de nos ancêtres dans le palais privé ‘’Djôtôxo’’ de Sa Majesté Dédivê Soxodjogbé Agoli-Agbo les 14 et 15 décembre 2024 à l’orée du cinquième anniversaire de son accession au trône.

Une occasion mise à contribution pour prier pour la paix au Bénin et dans le monde en insistant sur l’union des fils et filles de la nation béninoise autour de l’essentiel en mettant en exergue la synergie Patrice Talon et Louis Vlavonou, respectivement président de la République et de l’Assemblée nationale pour la construction d’un Bénin qui se révèle.

Publicité

La démarche de Sa Majesté Dédivê Soxodjogbé Agoli-Agbo s’inscrit dans la vision de mettre les atouts de la tradition, au profit du développement de la nation et de l’humanité pour une paix durable. Elle a été saluée et appréciée par les témoins privilégiés de la cérémonie de libations aux ancêtres et ceux qui ont eu les échos de cette approche fondée sur le respect des conduites traditionnelles dans le but d’obtenir la grâce de nos ancêtres, dans les actions de plaidoyer pour une prospérité partagée. L’acte historique posé à Gbindo dans le palais privé par Sa Majesté Dédivê Soxodjogbé Agoli-Agbo, est plein de sens à en croire ses propos de circonstance. Mais avant d’aller dans les détails de la cérémonie, meublée d’une série de rituels, Dada Dédivê a exprimé sa gratitude aux participants et à tous ceux qui sont de cœur avec lui, en ce moment important de reconnaissance et d’hommage aux ancêtres. Il a prié pour tous les Béninois en insistant sur la cohésion qui devrait être de mise, pour une avancée de la nation et le développement du pays. En la matière, Dada Dédivê a trouvé les mots justes pour saluer les efforts qui se font de nos jours, sous la gouvernance de Patrice Talon et portant sur la transformation remarquable du Bénin. Il n’oublie pas les forces politiques qui soutiennent cette approche de gouvernance notamment les députés de la majorité sous l’éclairage et le savoir-faire managérial de Louis Gbéhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale. Il a fait un clin d’œil à l’opposition et met ses manœuvres dans le contexte du rôle de gardien du temple pour que le navire ‘’Bénin Unis’’ ne chavire pas. Il les a exhorté à une opposition constructive pour une nation des libertés, du vivre ensemble et du renforcement de la démocratie. Sa Majesté Dédivê Soxodjogbé Agoli-Agbo a prié ‘’Sègbolissâ’’ pour que l’année 2025 soit celle de toutes les réussites pour le régime en place et que les grands bénéficiaires soient les populations béninoises sans ignorer les vœux personnels de chaque citoyen, lesquels seront exaucés plaise à l’Eternel Dieu des armées.